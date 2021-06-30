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Крым в составе России? "Укразализныця" попала в скандал

30 июня 2021 10:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Киеве на железнодорожном вокзале заметили зраду – в российском журнале опубликован контент, за который обычно появляются большие проблемы

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале замечен в продаже российский журнал, в котором карта России изображена с оккупированным Крымом. Об этом сообщил в Facebook журналист Александр Шарипов.

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"А вообще это нормально, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева продается российская пресса, где Крым обозначен в составе РФ?" – написал журналист.

Крым – это Украина, а не Россия
Вот такие журналы предлагают пассажирам в Киеве

В свою очередь в "Укрзализнице" отреагировали на неожиданную "зраду" прямо в Киеве.

"Добрый день, уважаемый Александр. Спасибо вам за сигнал. Информация принята к сведению. Вопрос передано специалистам соответствующего подразделения для решения данной ситуации", – говорится в ответе компании к посту журналиста.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно под Львовом толпу пассажиров забыли на вокзале. Изначально объявили часовую стоянку, но вагоны тронулись раньше, не дождавшись всех людей. Пассажирам предложили неожиданное решение проблемы.

Тем временем "Укрзализныця" разрешила выбирать билеты в вагоны с кондиционером. В компании объяснили, какой должна быть оптимальная температура воздуха в поезде, и что делать, если кондиционер не работает.

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