КТ при COVID-19: когда нужно проходить обследование

Сначала пациенту с симптомами коронавируса назначают тестирование

КТ при коронавирусе. Фото: коллаж "Сегодня"

В Минздраве заявили, что отсутствие изменений на компьютерной томографии не означает отсутствие заболевания COVID-19. Таким образом КТ рекомендуют делать, если невозможно обеспечить ПЦР-диагностику коронавируса и во многих других случаях.

Подробнее о них рассказали в Министерстве здравоохранения.

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Когда следует назначать КТ?

Если невозможно обеспечить ПЦР-диагностику COVID-19

Если больной имеет дыхательную недостаточность или существование сопутствующих патологий

Если пациент имеет выраженные признаки заболевания, но ПЦР-тест оказался отрицательным

Положительный тест не является основанием для назначения КТ

Как сообщили в Минздраве, положительный тест на коронавирус, при условии удовлетворительного состояния пациента, не является основанием для назначения КТ.

Отмечается, что в вопросе направления на компьютерную томографию врачи должны опираться на общее состояние пациента, наличие дыхательной недостаточности, показатель сатурации (насыщенности крови кислородом) и температуру тела.

Компьютерная томография. Фото: РБК

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Сначала необходимо сделать тест

В Минздраве добавили, что сначала пациенту с COVID-симптомами назначают тестирование. Если же его невозможно сделать, а состояние больного ухудшается, то назначают КТ органов грудной клетки.

К слову, повторение КТ пациентам с тяжелым и средним течением заболевания рекомендуют делать на 21 день от начала заболевания и через полгода. Однако каждый случай индивидуален, поэтому решение должен принимать врач.

Резкий скачок COVID-19 в Украине

В Украине за последние сутки выявили 16 309 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 578 394 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 471 житель Украины (всего – 59 523). Вылечить удалось 2 304 361 инфицированного (6462 – за последние сутки).

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