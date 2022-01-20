Кто больше всего пострадает из-за "Омикрона" и как уберечься? Ответ иммунолога

Штамм коронавируса "Омикрон" уже распространился по Украине. Число инфицированных стремительно растет.
Об этом рассказал инфекционист Виктор Петров в комментарии новостям "Сегодня".
По его словам, сейчас обострение достаточно серьезное.
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"Мы видим, что как на западе, так и в центре страны растет число инфицированных. К сожалению, заразность вируса является достаточно высокой", – говорит инфекционист.
Кто может пострадать от "Омикрона"
Как известно, новый опасный штамм поражает в основном молодых людей. Петров считает, что под угрозой новой волны коронавируса окажутся школьники.
"Под наибольшим ударом оказались учебные заведения, поскольку дети тоже болеют часто и активно из-за этого штамма. Но есть и позитивный момент – вакцинированные люди болеют значительно меньше, пять-семь дней. Как правило, заболевание протекает без пневмонии. Но, к сожалению, вакцина не гарантирует полное отсутствие болезни. Нужно понимать, что вирус мутирует", – сказал он.
Инфекционист добавил, что растет и число людей, болеющих гриппом А. Его часто путают с COVID и наоборот. Это приводит к диагностическим ошибкам и неправильно назначенному лечению.
Спасет ли вакцинация
Говоря о ситуации в мире, Петров раскритиковал тенденцию разной доступности к вакцинации стран с разным достатком.
"Например, Израиль вакцинирует своих граждан в четвертый раз. Около 90% всех взрослых и работающих вакцинированы. Но катастрофическая ситуация в Палестине, где вакцинированы 13%. За счет отсутствия вакцин в бедных странах богатые страны не могут остановить мутацию вируса. Единственный путь борьбы с этим – тотальная вакцинация", – считает инфекционист.
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