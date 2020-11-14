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Кто будет руководить Минздравом, пока Степанов болеет

14 ноября, 21:44

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

У министра здравоохранения 14 ноября обнаружили коронавирус

Несмотря на обнаружение коронавирусной инфекции у министра здравоохранения Максима Степанова изменения в работе Минздрава пока не планируются.

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Как будет работать Степанов с 16 ноября:

  • Министр ушел на самоизоляцию, но продолжит работать дистанционно, в обычном режиме: "Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно".
  • Степанов намерен проводить ежедневные брифинги по ситуации с коронавирусом в стране: "До встречи на брифинге в понедельник и будьте здоровы".

В своем видеообращении министр также призвал украинцев придерживаться всех карантинных правил и не посещать массовых мероприятий.

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Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов 14 ноября сообщил о позитивном результате своего теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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работа Минздрав коронавирус Максим Степанов самоизоляция
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