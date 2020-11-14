Кто будет руководить Минздравом, пока Степанов болеет

Несмотря на обнаружение коронавирусной инфекции у министра здравоохранения Максима Степанова изменения в работе Минздрава пока не планируются.

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Как будет работать Степанов с 16 ноября:

Министр ушел на самоизоляцию, но продолжит работать дистанционно , в обычном режиме: "Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно".

, в обычном режиме: "Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно". Степанов намерен проводить ежедневные брифинги по ситуации с коронавирусом в стране: "До встречи на брифинге в понедельник и будьте здоровы".

В своем видеообращении министр также призвал украинцев придерживаться всех карантинных правил и не посещать массовых мероприятий.

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Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов 14 ноября сообщил о позитивном результате своего теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.

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