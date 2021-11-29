Кто чаще всего болеет и главные симптомы: чего опасаться украинцам из-за нового штамма "Омикрон"

Из-за необычайно высокого числа мутаций он может быть еще заразнее, чем "Дельта"-штамм

Новый штамм "Омикрон" чаще всего выявляли у молодых пациентов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно мир всколыхнула новость о новом штамме коронавируса "Омикрон". Он активно распространяется и гораздо опаснее, чем "Дельта".

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Сайт "Сегодня" собрал все, что известно о новом варианте COVID-19.

Что это за штамм

Вариант коронавируса "Омикрон" (B.1.1.529) впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР во второй половине ноября 2021 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже присвоила ему статус "вызывающего беспокойство".

По данным ученых из ЮАР, из-за необычайно высокого числа мутаций он может быть еще заразнее, чем получивший в последнее время особенно широкое распространение в мире – вариант "Дельта".

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Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) оценил угрозу распространения этого варианта в странах Евросоюза от "высокой до очень высокой".

Симптомы заражения "Омикроном"

Врачи из ЮАР, где впервые обнаружили новый штамм, Анджелика Кудзи одна из первых рассказала о симптомах "Омикрона":

пациенты жаловались на сильное чувство усталости,

у шестилетнего заболевшего зафиксировали учащенный пульс и высокую температуру,

у пациентов не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.

"Их симптомы были весьма отличны от тех, с которыми я сталкивалась раньше, и проявлялись в легкой форме", – сказала врач.

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Кто чаще всего болеет

Пациенты с новым штаммом, как отметила Кутзи, чаще всего были молодыми людьми. В основном это были здоровые мужчины, которые пришли "очень уставшими". Кроме того, около половины из них не были вакцинированы.

Конкретные последствия заражения этим вариантом коронавируса врачи пока не проанализировали.

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что ответа, защищает ли вакцинация от COVID-19 от нового штамма коронавируса "Омикрон", нет.

"Сейчас буквально в течение двух недель будут ответы на большинство вопросов. Большое количество людей, ученых, исследователей будут изучать, как вирус передается, как он передается в группе вакцинированных. Я считаю, что через 10 дней мы ответим на все вопросы", — отметил Евгений. Комаровский.

Есть ли "Омикрон" в Украине?

Пока в Минздраве не заявляли о появлении нового штамма в Украине.

"На сегодняшний день, штамма "Омикрон" не было обнаружено на территории Украины", – сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко 29 ноября.

Пока новый штамм коронавируса зафиксировали в:

Великобритании;

Германии;

ЮАР;

Чехии;

Бельгии;

Израиле;

Нидерландах;

Китае.

Какие штаммы есть в нашей стране

Не так давно украинцев ошеломила новость о том, что в стране нашли уже 11 мутаций "Дельта"-штамма коронавируса. В то же время это не единственная опасная вариация COVID-19.

Украина сейчас использует тест-системы, которые предоставила ВОЗ. Они способны определять 6 основных типовых штаммов коронавируса:

Альфа (британский),

Эта (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии),

Бета (южноафриканский),

Гамма (бразильский),

Дельта (индийский),

Каппа (индийский).

Какие опасные штаммы COVID-19 есть в Украине – сайт "Сегодня" рассказывал в материале несколько недель назад.

Статистика коронавируса в Украине

За сутки 28 ноября в Украине зафиксировано 5804 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 530, медработников – 72).

Всего за сутки:

госпитализированы – 2 082 человека;

летальных исходов – 297;

выздоровело – 10 477.

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