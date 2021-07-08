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Кто е…л Гитлера, генетический код счастья и херсонский суржик. О чем пишет Мендель в своей книге

8 июля 2021 17:35

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель поделилась рядом противоречивых суждений

Кандидат наук Юлия Мендель считает, что украинцы лишены "генетического кода счастья".

Кандидат наук Юлия Мендель считает, что украинцы лишены "генетического кода счастья".

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель наконец-то выложила в виде колонки на сайте "Украинской правды" фрагмент своей книги. Как анонсировала сама госпожа автор – "об украинской политике, своей работе в качестве спикера главы государства и самоидентификации украинцев".

Правда, опубликованный отрывок не содержит инсайдов о буднях Офиса президента. Это несколько путанные, временами противоречивые размышления о "генетическом коде счастья", которым обладают немцы, но нет у нас, украинцев, об "украинском русскомязыке" и уроках истории. Подробнее читайте в материале "Сегодня".

"Трах" в голове пьяного солдата"

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Свои размышления о том, как немецкое общество избавилось от травм Второй мировой, Мендель начинает с лихих козырей: историей о том, как один из красноармейцев, штурмовавших Рейхстаг, оставил на его стенах граффити – "Я еб…л Гитлера в зад". Эту надпись Мендель назвала "самой откровенной среди тогдашних надписей" на здании немецкого парламента.

Как уверяют СМИ, такая надпись действительно имела место. Хотя, ради исторической правды отметим, что в оригинале она звучала иначе. Вместо кокетливого слова "зад" солдату свойственно использовать термин "ж...па" – гениальный роман Ярослава Гашека не даст соврать.

Почему Мендель называет эту надпись "самой откровенной"? Потому что, по мнению авторки, безымянный солдат только таким образом смог выразить свое презрение к нацизму. Здесь придется привести фрагмент книги целиком:

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"Ведь нет в истории ничего более позорного, чем инфантильные попытки изображать тиранию идеологией "непорочной" жестокости, скрывая разнообразные проявления человеческого произвола, падение героев, триумф павших, весь этот "трах" в голове пьяного солдата, который, напрочь забыв о мирной жизни, залез на немку, которая вопила от ужаса и, возможно, была избита, чтобы потом еще годами заливать водкой свой посттравматический синдром, не умея рассказать о том, что совершила с ним война, отталкивая собственную семью, повышая голос на ​​мать; солдата, у которого, возможно, во всей его жизни выпала единственная возможность вложить все свое взлелеянное на уже Второй мировой войне отвращение к нацизму в те несколько слов на стене Рейхстага".

Фраза, безусловно, красивая, но что именно хотела ею сказать писательница с ученой степенью? (Напомним, что в 26 лет Мендель защитила кандидатскую диссертацию.) Что советский солдат, дойдя до Берлина с тяжелыми и кровопролитными боями, в ходе которых он убил немало немецких солдат и офицеров, смог выразить свое отношение к нацизму только в одном – написав похабное граффити про Гитлера.

От фольк-хистори к псевдонауке

Попробуем разобраться в уроках истории от Мендель. Зачем немцы оставили эту надпись на Рейхстаге для потомков? Чтобы на примере советского солдата помнить о преступлениях нацистов перед человечеством – и с каждым новым поколением продолжать их искупать. В то время как "поимевший" самого Гитлера советский солдат до конца своих дней останется, грубо говоря, скотом. В тоталитарных странах, как можно понять из текста книги, нет времени для изучения уроков истории – люди заняты другими вещами.

Юлия Мендель: "Мы до сих пор выясняли, какой язык в нашей многоязычной стране был "правильным"

Юлия Мендель: "Мы до сих пор выясняли, какой язык в нашей многоязычной стране был "правильным" / Фото: Facebook

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Но почему так происходило? Почему в постсоветских странах люди "страдали и боялись мечтать"? По Мендель, потому, что "в нашей многострадальной нации нет генетического кода счастья".

Обычно исследованиями генетически обусловленного уровня счастья нации занимаются "британские ученые", которые в сети давно стали мемом. Собственно, этот псевдонаучный вывод перечеркивает все вышесказанное Мендель – проблема не в тоталитарной пропаганде или переписывании истории (которая, справедливости ради отметим, происходит с каждой новой сменой власти на отдельно взятой территории), а в наборе генов.

Родились бы немцами – жили бы счастливее и сознательнее. И, само собой, пили бы баварское.

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К слову, в "Воспоминаниях о войне" знаменитого искусствоведа Николая Никулина упоминается другое граффити на Рейхстаге, оставленное неким Сидоровым. Оно выглядело так: "Еб…л я вас всех! Сидоров".

Какой суржик правильный?

Далее Мендель, филолог по образованию, резко переходит от генетики к языковым вопросам.

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"Шел двадцать первый год двадцать первого века. А мы до сих пор выясняли, какой язык в нашей многоязычной стране был "правильным", – пишет экс-пресс-секретарь в своей книге.

По словам Мендель, языковой вопрос стал полем политической битвы между "апологетами украинского национализма и пророссийского мира". Осторожно оговаривая приоритет украинского как государственного, Мендель делает неожиданный вывод, что дело вообще не в языке.

"Ведь нужно защищать не русскоязычных и не украиноязычных. Стоит защищать нас от самих себя, от той ненависти, которую мы можем носить в себе и проявлять к другим. Украинцы не понимают друг друга не из-за языка, а из-за нежелания слушать, слышать и воспринимать", – мудро замечает авторка.

Очевидно, опять генетика гадит.

Свою позицию по языковому вопросу Мендель озвучивала и ранее, еще будучи на должности пресс-секретаря. Причем ее тезис об "украинском русском языке" (по аналогии с вариантами национального языка – например, американским либо австралийским вариантом английского) вызвал в обществе оживленную дискуссию, причем не всегда благожелательную.

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Другой вопрос, что сложившегося мнения о том, каким должен быть этот самый "украинский русский", у самой авторки нет. С одной стороны, Мендель призывает учить молодежь грамматике украинского языка, что кажется очень здравым – пресловутый суржик занимает все большее место в пространстве культуры и тех же СМИ. Кроме того, как отметила филолог Ирина Голубовская в комментарии "Сегодня", полноценный вариант национального языка возможет только после определения правил его лексики и грамматики.

Но с другой стороны, Мендель искренне восторгается суржиком херсонского села, где будущая писательница провела первые несколько лет жизни: "это сочный суржик, насыщенный энергией свободы и всепонимания, практичности и смекалки". То есть, по мнению филолога Мендель, пресловутый "украинско-русский" – это язык без филологических норм.

И так далее, и тому подобное, продолжать можно до бесконечности.

Но статья для сайта, в отличие от книги, не резиновая. Одно не вызывает ни малейших сомнений. За счет множества противоречивых идей писательницы, склонности к эпатажу и словесной эквилибристике ее книга однозначно будет пользоваться успехом. Как минимум, у журналистов.

Напомним, что первые слухи о том, что Юлия Мендель покинет пост пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского появились еще в апреле. Среди причин, которые привели к решению об отставке, упоминались хейт и высокие требования главы государства.

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