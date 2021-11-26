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Кто еще потеряет работу из-за отсутствия COVID-вакцинации – список профессий расширили

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
26 ноября, 16:37
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Непривитых госслужащих и соцработников отстранят уже через две недели
Для того, чтобы не потерять работу, необходима хотя бы одна доза вакцинации от коронавируса.
Для того, чтобы не потерять работу, необходима хотя бы одна доза вакцинации от коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 9 декабря в Украине начнется вторая волна отстранения непривитых работников. Список организаций, сотрудники которых должны обязательно вакцинироваться против COVID-19, расширили.

Об этом сообщили в Минздраве .

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Кого еще отстранят

Согласно приказу, кроме педагогов и работников центральных и местных органов власти, обязательной вакцинации против коронавируса на период действия карантина подлежат сотрудники:

  • предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
  • учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;
  • предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 № 83.

Работники вышеупомянутых учреждений, которые на 9 декабря не будут иметь документа о прививке по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины, сертификата или справки о выздоровлении от COVID-19 или справки о противопоказаниях к прививке, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Контроль за допущением к работе только тех работников, которые имеют документы о прививках или противопоказаниях к вакцинации, возлагается на руководителя предприятия.

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Увольнять – незаконно

Если работник уклоняется или отказывается от прививки, то руководитель должен проинформировать его о правовых последствиях таких действий и отстранить его от выполнения профессиональных обязанностей. Для этого руководитель составляет соответствующий акт и выдает приказ или распоряжение, которое обязательно предоставляют для ознакомления отстраняемому человеку.

Важно, что увольнять работника из-за отсутствия прививки незаконно. Для этого нет правовых оснований.

Пустят ли на работу с одной прививкой

Как только работник получил по крайней мере одну прививку против COVID-19, то оснований для продолжения ее отстранения от работы нет. Человек должен быть допущен на работу.

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Штрафы за нарушение

В то же время, если во время проверки уполномоченный орган обнаруживает, что на предприятии работают уклоняющиеся или отказывающиеся от прививки люди, он составляет акт о нарушении статьи 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушение правил по карантину людей".

Ответственность за нарушение указанной статьи для руководителя предприятия составляет от 34 тысячи гривен.

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