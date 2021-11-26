Кто еще потеряет работу из-за отсутствия COVID-вакцинации – список профессий расширили

Непривитых госслужащих и соцработников отстранят уже через две недели

Для того, чтобы не потерять работу, необходима хотя бы одна доза вакцинации от коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 9 декабря в Украине начнется вторая волна отстранения непривитых работников. Список организаций, сотрудники которых должны обязательно вакцинироваться против COVID-19, расширили.

Об этом сообщили в Минздраве .

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Кого еще отстранят

Согласно приказу, кроме педагогов и работников центральных и местных органов власти, обязательной вакцинации против коронавируса на период действия карантина подлежат сотрудники:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 № 83.

Работники вышеупомянутых учреждений, которые на 9 декабря не будут иметь документа о прививке по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины, сертификата или справки о выздоровлении от COVID-19 или справки о противопоказаниях к прививке, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Контроль за допущением к работе только тех работников, которые имеют документы о прививках или противопоказаниях к вакцинации, возлагается на руководителя предприятия.

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Увольнять – незаконно

Если работник уклоняется или отказывается от прививки, то руководитель должен проинформировать его о правовых последствиях таких действий и отстранить его от выполнения профессиональных обязанностей. Для этого руководитель составляет соответствующий акт и выдает приказ или распоряжение, которое обязательно предоставляют для ознакомления отстраняемому человеку.

Важно, что увольнять работника из-за отсутствия прививки незаконно. Для этого нет правовых оснований.

Пустят ли на работу с одной прививкой

Как только работник получил по крайней мере одну прививку против COVID-19, то оснований для продолжения ее отстранения от работы нет. Человек должен быть допущен на работу.

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Штрафы за нарушение

В то же время, если во время проверки уполномоченный орган обнаруживает, что на предприятии работают уклоняющиеся или отказывающиеся от прививки люди, он составляет акт о нарушении статьи 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушение правил по карантину людей".

Ответственность за нарушение указанной статьи для руководителя предприятия составляет от 34 тысячи гривен.

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