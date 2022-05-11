Сколько времени Украину будут принимать в ЕС – от чего это зависит и кто примет решение

В ЕС говорят, что быстрого вступления не будет. В Украине называют это обманом

Сейчас много зависит от Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Киев передал Европейской комиссии полностью готовый опросник – сделал главный шаг в процедуре получения статуса кандидата в члены ЕС. Теперь, как говорят, мяч на поле Брюсселя. Если здесь порекомендуют дать Украине статус кандидата и все 27 государств-членов союза согласятся, начнутся переговоры о вступлении страны в ЕС. Этот путь легким не будет – в Евросоюзе уже есть политики, которые не одобряют членство нашей страны. Сайт "Сегодня" выяснял, что нам светит на пути в ЕС.

Ожидания

9 мая, находясь в Одессе, президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что в июне его институт рассмотрит заявку Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС.

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"Рассчитываем в июне получить положительный ответ о приобретении нашей страной статуса кандидата в члены ЕС. Поблагодарил президента Еврокомиссии и за работу по созданию Трастового фонда для восстановления Украины после войны", – высказался 9 мая о своих ожиданиях президент Украины Владимир Зеленский.

Обман

В Украине прекрасно понимают, что безоблачным путь в ЕС не будет. И уже сейчас начинают делать заявления по этому поводу. В интервью Financial Times, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что затягивание с предоставлением нам статуса кандидата по ускоренной процедуре будет означать, что нас обманули.

"Если мы не получим статус кандидата, это означает только одно: что Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это проглотить. Украина – единственное место в Европе, где люди умирают за ценности, на которых основывается ЕС. И я считаю, что это следует уважать", – заявил глава МИД Украины.

На брифинге с главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая 9-10 мая находилась в Киеве, Кулеба дал понять, что "виляющая" позиция ЕС по Украине является еще одним поводом для Путина продолжать войну.

"Самое четкое понимание Россией, что Европа больше не проводит политику неясности относительно перспектив Украины в составе ЕС, приведет к отказу им от попыток вернуть Украину. Потому что одна из причин, почему эта война началась – Путин был убежден, что Украина не нужна Европе, что Европа не станет рядом с Украиной в случае войны. Он в этом ошибся, за что мы благодарны ЕС и, в частности, Германии", – сказал Кулеба.

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Мнение ЕС

Но, как мы понимаем, статус кандидата это еще далеко не полноправное членство, которое Киев рассчитывает получить тоже по ускоренной процедуре. Стоит отметить, у Хорватии дорога в ЕС заняла 10 лет – с момента заявки в 2003 году до вступления в 2013 году. Главными тормозящими моментами у Хорватии оказался территориальный спор со Словенией и коррупция.

Напомним, что еще месяц назад лидеры ЕС высказывались за скорейшее принятие Украины в свою семью. В первые дни вторжения России в нашу страны глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью этой семьи и будут приняты в ЕС.

"Действительно, со временем Украина присоединится к нам. Украина — одна из нас, и мы хотим, чтобы она были в Европейском Союзе", — сказала тогда глава Еврокомиссии в интервью Euronews.

Однако точные сроки ни Урсула фон дер Ляйен, ни Шарль Мишель, ни другие европейские тяжеловесы не сообщают.

Передумали?

А сейчас пошли "звоночки", что Украине придется долго ждать своего полноправного членства. Сначала глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что для Украины не может быть ускоренной процедуры и нам придется подождать лет десять.

"Должен пройти длительный процесс адаптации, который, безусловно, не может быть достигнут в ближайшие пять-десять лет. Некоторые государства на Западных Балканах ждали десятилетиями, чтобы сделать следующий шаг", – отметил политик.

Затем такой же срок назвал президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая 9 мая на заседании Европарламента в Страсбурге. Как сообщает немецкое агентство DW, французский лидер заявил, что процесс вступления может длиться "десятилетиями", но можно создать "европейское политическое сообщество" для Украины и других стран-претендентов на вступление.

Противники

Среди тех, от кого можно было бы точно ожидать проблем на пути в ЕС – Венгрия, у руля которой стоят пророссийские политики. Однако 10 мая оттуда поступил сигнал, что Венгрия не против.

В интервью украинскому телеканалу "Еспресо" чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заверил, что его страна не будет блокировать членство Украины в ЕС, когда до этого дойдет время.

"Хочу заверить вас в том, что, когда начнут рассматривать вопросы членства Украины в Европейском Союзе, Венгрия поддержит его", – заверил дипломат.

Мнение

Статус кандидата мы получим быстро – в ЕС не станут этой возможности лишать страну, которая, как было определено на Запада, сейчас жизнями своих граждан защищает общеевропейские ценности. А вот получение полноправного членства зависит исключительно от Украины, которая должна будет провести реформы, необходимые для вступления в Европейский союз.

Об этом рассказал бывший вице-премьер и министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в интервью Владимиру Полуеву на канале "Украина 24".

"Я надеюсь на то, что в июне будет позитивный ответ и это наиболее важных политический сигнал поддержки Украины. Это не будет означать, что Украину примут как полноправного члена в ближайшее время в четкий определенный промежуток времени. Однако, то, что будут открыты двери, чтобы быстро продвигаться, вот на это я надеюсь. Необходимо разделять две вещи: желание открыть двери, что мы не могли достичь в мирное время, и насколько Украина будет способна выполнять те задания, которые будут поставлены в рамках этого переходного периода. Внутри ЕС будут постоянные дебаты, как мы выполнили, что не выполнили и как это сможет быстро позволить нас принять в качестве полноценного члена ЕС. Сейчас я не думаю, что мы получим четкий график, ведь это зависит от выполнение четких заданий", – считает Грищенко.

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