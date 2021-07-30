Кто из нас олигарх? Данилов ответил на обвинения в конфликте интересов

Алексей Данилов отреагировал на слова Разумкова. Коллаж: "Сегодня"

В Совете национальной безопасности и обороны Украины нет конфликтов интересов при определении статуса олигарха, считает секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Так он на брифинге после заседания СНБО прокомментировал слова председателя парламента Дмитрия Разумкова и депутатов, которые видят конфликт интересов в закреплении функции определения статуса олигарха за СНБО. Они выступают за передачу такой роли НАПК.

"Я хотел бы отметить, если почтенный господин, член Совета нацбезопасности и обороны, председатель Верховной Рады считает, что среди нас 23-х членов СНБО есть олигархи, то я хотел бы послушать, кто из нас здесь есть олигарх, чтобы здесь был конфликт интересов", – сказал Данилов.

Он считает, что необходимо также дождаться голосования во втором чтении законопроекта об олигархах.

Напомним, во время выездного заседания Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) решил ввести санкции против трех контрабандистов и нескольких компаний. Санкции вводятся в отношении гражданина Германии Александра Акста и двух граждан Украины – Валерия Фальковского и Владислава Студенца.

В тренде На СНБО рассмотрят новые санкции против режима Лукашенко

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Ранее новости "Сегодня" писали, для кого опасен закон Зеленского об олигархах, и чего от него ожидать.

Также накануне глава СНБО Алексей Данилов рассказал о законе по деолигархизации.