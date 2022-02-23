Кто из украинских резервистов избежит призыва? Список

С 23 февраля в Украине начался призыв оперативного резерва первой очереди. Это солдаты от 18 до 60 лет, которые уже служили раньше и подписали контракт. Однако есть список резервистов, которые не будут призваны.
Об этом сообщил военный комиссар Киевского городского ТЦК и СП Юрий Максимов на брифинге.
Призываться резервисты будут на срок, не превышающий 365 дней.
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Кого не призовут
Согласно украинскому законодательству, призываться не будут:
- отец-одиночка или мать-одиночка,
- резервисты, у которых есть нетрудоспособные родители или с инвалидностью,
- военнообязанные, забронированные на период проведения мобилизации призыва за предприятиями, учреждениями, организациями, имеющими мобилизационные задачи.
Также есть список обстоятельств, по которым резервисты не могут прибыть в территориальные центры комплектования:
- помехи стихийного характера,
- тяжелая болезнь или смерть близких людей,
- прочие жизненные обстоятельства.
Сколько резервистов планируют призвать
По словам секретаря СНБО, всего в Украине призовут на службу 36 тысяч резервистов. Большинство из них – люди, уже участвовавшие в военных действиях и имеющие опыт.
Данилов подчеркнул, что украинские военные готовы дать отпор в случае вторжения РФ, однако страна делает все, чтобы этого не произошло.
Призыву подлежат резервисты в возрасте от 18 до 60 лет. Это как офицеры, так и рядовой и сержантский состав. Солдаты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в воинских частях и по той специальности, в которой они служили раньше и подписали контракт.
Резервисты Вооруженных сил Украины — это украинцы, добровольно проходящие службу в военном резерве ВСУ и других военных формированиях на основе контракта.