Украина
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Гибель мэра Кривого Рога ⚽ Новый тренер сборной 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Кто не скачет – той москаль": Янукович назвал главную "ошибку" Украины

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
17 августа, 10:42
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бывший президент еще и припомнил слова Зеленского, который предложил любителям "русского мира уезжать с Донбасса в Россию
Янукович снова агитирует за Россию
Янукович снова агитирует за Россию

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович, обвиненный в государственной измене, считает главной ошибкой Украины – отказ от добрососедства с Россией, которая напала на нашу страну.

Реклама

Об этом он сказал в своем обращении к украинцам, текст которого опубликовал его пресс-секретарь Юрий Кирасир в Facebook.

"По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней. На первый взгляд безобидное: "Хто не скаче – той москаль", призванное помочь согреться митингующим на Майдане, на самом деле оказалось сигналом к началу политики перманентного противостояния и конфронтации с ней", – сказал он.

Также он намекнул на слова президента Владимира Зеленского, который предложил любителям "русского мира" уезжать с Донбасса в Россию.

"Это привело к тому, что гражданам Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не желают поддерживать "насильственную" украинизацию, проводимую, как это ни странно, русскоговорящим руководством государства, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной, поскольку они там, якобы, лишь временные гости", – подчеркнул Янукович.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Украина: главное
День Независимости Украины 2021
Больше новостей
погода
Одесса
Донбасс
Запад
Днепр
Харьков
Крым
Срочно
Украина
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять