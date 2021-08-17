"Кто не скачет – той москаль": Янукович назвал главную "ошибку" Украины

Бывший президент еще и припомнил слова Зеленского, который предложил любителям "русского мира уезжать с Донбасса в Россию

Янукович снова агитирует за Россию

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович, обвиненный в государственной измене, считает главной ошибкой Украины – отказ от добрососедства с Россией, которая напала на нашу страну.

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Об этом он сказал в своем обращении к украинцам, текст которого опубликовал его пресс-секретарь Юрий Кирасир в Facebook.

"По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней. На первый взгляд безобидное: "Хто не скаче – той москаль", призванное помочь согреться митингующим на Майдане, на самом деле оказалось сигналом к началу политики перманентного противостояния и конфронтации с ней", – сказал он.

Также он намекнул на слова президента Владимира Зеленского, который предложил любителям "русского мира" уезжать с Донбасса в Россию.

"Это привело к тому, что гражданам Донбасса предлагают уезжать в Россию, если они не желают поддерживать "насильственную" украинизацию, проводимую, как это ни странно, русскоговорящим руководством государства, а жителям Крыма отказывают в праве считать полуостров своей родиной, поскольку они там, якобы, лишь временные гости", – подчеркнул Янукович.