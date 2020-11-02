Кто покорил сердца группы The HARDKISS и победил в проекте Pepsi Music Star

31 октября состоялся финал масштабного музыкального digital-проекта PEPSI MUSIC STAR, целью которого является поиск и развитие молодых музыкальных талантов. Победитель получил главный приз – продюсирование от The HARDKISS, а также возможность записать собственный EP, снять видеоклип и выступить вместе с The HARDKISS 29 мая 2021 на самой большой сцене Украины – НСК "Олимпийский".

Более 1500 участников конкурса соревновались за главный приз. Более 100 000 лайков от ценителей музыки и активных пользователей социальных сетей. Кроме Юлии Саниной и Валерия Бебко, участников оценивали музыкальные и медиаэксперты: композитор и саундпродюсер Евгений Филатов (The Maneken), директор The HARDKISS Егор Кирьянов, клипмейкер Евгений Тимохин, блоггер Евгений Белозеров. А также за конкурсантов голосовали инстаграм-зрители, которые искренне болели за каждого из своих фаворитов.

Победительницей PEPSI MUSIC STAR стала утонченная юная певица Мария Коваленко, которая покорила зрителей и экспертов своим талантом, открытостью и невероятно чувственным голосом. Ее выполнение коснулось самых сокровенных уголков души и погрузило в приятные воспоминания каждого из зрителей.

А сейчас начинается новый, еще более интересный этап проекта. Зрителей ждут влоги из-за кулис музыкального мира. Pepsi вместе с The HARDKISS приоткроют бэкстейдж подготовки победительницы PEPSI MUSIC STAR к выступлению на НСК "Олимпийский" – и фоловеры увидят воочию, как создается новая музыкальная история. Лайфхаки, поиск особого стиля, репетиции и новые невероятные эмоции – все это ждет подписчиков уже в скором времени.

Поэтому, "Олимпийский", жди, мы готовы тебя удивлять!

Следите за новостями здесь: instagram.com/pepsimusicstar.

Видео победительницы, благодаря которому она попала в 20-ку лучших: https://www.instagram.com/p/CDzEi_lJGmx/?igshid=y9hxntm0i74q.

Страница победительницы: https://instagram.com/mariekovaalenko?igshid=1bn30352arw87.

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