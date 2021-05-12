Кто рискует умереть от COVID и обстрел автомобиля – главные новости за ночь

Ученые сделали важное открытие по коронавирусу, а в Ивано-Франковске стреляли из гранатомета – и другие важные события

В Израиле растет количество жертв ракетных обстрелов, Госдеп до сих пор обеспокоен напряженностью у границ Украины, а в Ивано-Франковске обстреляли автомобиль. Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить.

Автомобиль обстреляли из гранатомета

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В Ивано-Франковске из ручного противотанкового гранатомета вечером 11 мая неизвестные обстреляли автомобиль BMW X5. Машина частично выгорела, в двери огромная дыра.

Расширение Суэцкого канала

Руководство Суэцкого канала планирует расширить и углубить южный участок водного пути, где в марте контейнеровоз Ever Given застрял и заблокировал движение почти на неделю.

Госдеп о напряженности у границ Украины

В Госдепе заявили, что Россия только частично отвела войска от границ Украины, там до сих пор остается слишком большая концентрация военных сил, поэтому напряженность до сих пор крайне высока, что вызывает беспокойство у Соединенных Штатов.

Кто рискует умереть от COVID

При заболевании COVID-19 такие осложнения, как головные боли и потеря обоняния и вкуса, чаще всего возникают у пациентов с хроническими неврологическими заболеваниями. При этом такие на первый взгляд незначительные симптомы увеличивают риск смерти в шесть раз.

В Израиле выросло количество жертв обстрелов

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По Тель-Авиву и окрестностям из Сектора Газа вечером во вторник выпустили более 130 ракет. В результате были ранены по меньшей мере восемь человек, в том числе ребенок, а также погибла пожилая женщина – она стала третьей жертвой конфликта с израильской стороны.

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