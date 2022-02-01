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Кто стоит за подготовкой массовых протестов в Киеве и почему за дело взялась СБУ — эксклюзив

Эксклюзив
Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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1 февраля, 08:22
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За организацией беспорядков могут стоять зарубежные силы
Сейчас правоохранители проводят расследование/Коллаж: "Сегодня"
Сейчас правоохранители проводят расследование/Коллаж: "Сегодня"

В Украине правоохранители предотвратили массовые беспорядки. Так называемые "титушки" должны были устроить потасовки в центре Киева, в ходе которых якобы должна была пролиться кровь "активистов". Сейчас украинские силовики активно пытаются установить два ключевых момента — к организации протестов могут быть причастны внутриукраинские силы или же силы из-за рубежа.

Об этом сообщают "Сегодня".

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Подробности

"Пока ни тому, ни другому не найдено веских доказательств. Ведется работа", — сообщили нам источники в правоохранительных органах.

Также силовики обратили внимание на то, что ситуацию официально комментирует Национальная полиция, а не СБУ. По словам правоохранителей, такое обстоятельство может косвенно указывать на то, что участие внешних сил пока не прослеживается, иначе бы это было подследственностью спецслужбы.

Что известно о подготовке беспорядков?

В Украине группа лиц планировала массовые акции протеста. Их задержали правоохранители. Полиция объявила о задержании 30 января.

Глава МВД Денис Монастырский сообщил, что стало известно правоохранителям. Так, в ходе митингов планировалось, что должна была пролиться кровь "активистов". Кровь заготовили заранее, ее бы просто разлили во время акции, но выдавали бы за ранение "активистов". Также к этим "активистам" должны были подойти медики, чтобы якобы оказать помощь. В результате "пострадавших" показали бы в теленовостях. Кроме того, в центре столицы жгли бы шины и автомобили.

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Также МВД подтвердило задержание экс-полковника Голубана по делу о подготовке беспорядков.

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