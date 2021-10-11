Кто в Украине может получить ПЦР-тест на COVID-19 бесплатно? Ответ Минздрава

Направление обязан предоставить семейный врач

ПЦР-тестирование в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Бесплатный тест на COVID-19 в Украине могут получить не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Анализ могут сделать с признаками вирусной пневмонии и других ОРВИ.

Об этом сообщает Минздрав.

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Кому назначают бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19?

Лицам с подозрением COVID-19

Лицам с признаками других ОРВИ

Лицам с признаками вирусной пневмонии

Пациентам с внегоспитальной пневмонией

Контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19

Стоит отметить, что первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2.

Кто обязан предоставить направление на бесплатное тестирование?

Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач. Если доктор по разным причинам отказывается дать такое направление в случае отсутствия семейного врача, нужно обращаться на горячую линию Минздрава 0 800 60 20 19.

ПЦР-тестирование. Фото: ТАСС

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Коронавирус в Украине

По состоянию на понедельник, 11 октября, в мире зафиксировали 238 668 492 случаев заражения на COVID-19, из них 4 867 610 летальных. В этом списке Украина в Европе занимает третью позицию по суточной смертности и распространению COVID-19.

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