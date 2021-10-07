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Кто в зоне риска из-за COVID-19? В Минздраве ответили

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
7 октября, 16:38
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Украинцев призывают вакцинироваться от коронавируса
Пожилые люди чаще умирают от коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"
Пожилые люди чаще умирают от коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

За все время пандемии 82% умерших от COVID-19 являются люди, старше 60 лет. В Украине в течение последнего месяца 95,7% случаев коронавируса было зарегистрировано у невакцинированных лиц.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

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Вирус наиболее опасен для людей старше 60 лет

Как рассказал Ляшко, COVID-19 наиболее опасен для людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и тех, кто часто контактирует с людьми (государственные служащие, учителя, соцработники и другие).

Вакцинация от COVID-19 защищает от вируса

Глава Минздрава подчеркнул, что вакцинация от коронавируса – это единственный шанс уберечь себя от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.

"В сентябре 2021 года: 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были невакцинированными. 82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине — люди в возрасте от 60 лет. То есть 8 из 10 людей, умирающих от COVID- 19 — это пожилые люди", – добавил Ляшко.

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В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня".
В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня".

Красная зона уже близко

Из-за сильного роста заболеваемости премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие дни несколько областей могут попасть в красную зону. Там введут новые ограничения. В частности, общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы.

Какие области в зоне риска:

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  • Харьковская,
  • Запорожская,
  • Херсонская.

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