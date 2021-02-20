Українська
$ 27,85
33,65
  1. Последние новости Украины

Кто виноват и что делают: Ляшко пояснил, когда все-таки начнут вакцинировать украинцев

20 февраля, 00:52

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Украине сейчас три вакцины от коронавируса находятся на регистрации. Это препараты производства Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca и Sinovac Biotech.

Реклама

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, Pfizer должна поступить по глобальному механизму COVAX.

"Пока этого не произошло по бюрократическим причинам, не зависящим от Украины", – сказал Ляшко.

В тренде
Ежегодно будет исчезать: Чернобыльская зона отчуждения получила уникальный логотип

Эту вакцину ожидают в ближайшее время. Украина закупила за бюджетные средства такие вакцины: AstraZeneca, Novavax и Sinovac. Первой должна прибыть AstraZeneca. Однако четкой даты Ляшко пока не озвучил.

Реклама

Так, если вакцины прибудут до 16:00, то на следующий день 11 машин выезжают во все регионы, 6 получат в первый день, 19 – на следующий день.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Снег в марте и температурные качели до Пасхи: синоптик дал прогноз на весну
Снег в марте и температурные качели до Пасхи: синоптик дал прогноз на веснуУкраина
В Украине скоро потеплеет, но ненадолго: синоптик уточнила прогноз
В Украине скоро потеплеет, но ненадолго: синоптик уточнила прогнозУкраина
Рада дала добро на растаможку
Рада дала добро на растаможку "евроблях" по 1000 евроАвто
"Как дела, петушок?". Гончаренко "потроллил" пропагандиста СоловьеваВласть
Украинцев ждет дешевый доллар: когда и почему упадет курс
Украинцев ждет дешевый доллар: когда и почему упадет курсФинансы
Зеленский соберет важное заседание СНБО: что известно на данный момент
Зеленский соберет важное заседание СНБО: что известно на данный моментВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять