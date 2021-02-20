Кто виноват и что делают: Ляшко пояснил, когда все-таки начнут вакцинировать украинцев

В Украине сейчас три вакцины от коронавируса находятся на регистрации. Это препараты производства Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca и Sinovac Biotech.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, Pfizer должна поступить по глобальному механизму COVAX.

"Пока этого не произошло по бюрократическим причинам, не зависящим от Украины", – сказал Ляшко.

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Эту вакцину ожидают в ближайшее время. Украина закупила за бюджетные средства такие вакцины: AstraZeneca, Novavax и Sinovac. Первой должна прибыть AstraZeneca. Однако четкой даты Ляшко пока не озвучил.

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Так, если вакцины прибудут до 16:00, то на следующий день 11 машин выезжают во все регионы, 6 получат в первый день, 19 – на следующий день.

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