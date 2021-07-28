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Кто заменит Кравчука в ТКГ, если он не успеет выздороветь: Резников дал ответ

28 июля 2021 16:45

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Следующие минские переговоры по Донбассу состоятся в конце августа, но пройти могут без Кравчука

Кравчука может заменить Резников. Коллаж "Сегодня"

Кравчука может заменить Резников. Коллаж "Сегодня"

Если глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не сможет принять участие в следующем заседании ТКГ по состоянию здоровья, то его заменит первый заместитель. Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который также является первым замом Кравчука в ТКГ.

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Он объяснил, что для урегулирования вопросов нарушения перемирия на Донбассе не нужно созывать ТКГ, поскольку и так на постоянной основе происходят экстренные заседания рабочей группы по вопросам безопасности.

Министр отметил, что следующее заседание ТКГ состоится в конце августа.

"Возглавляет украинскую делегацию в ТКГ Леонид Кравчук. На сегодняшний день он пока находится на больничном, я не буду раскрывать медицинские и частные моменты. Как только закончится его больничный, он продолжит, я надеюсь, руководить украинской делегацией. Если вдруг у него не будет возможности принять участие в заседании ТКГ, я, как первый заместитель главы ТКГ, буду представлять Украину на тех заседаниях", – сказал Резников.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня Леониду Кравчуку сделали плановую операцию на сердце. Журналист Дмитрий Гордон отмечал, что оперировал его хирург высокого уровня.

А уже 26 июля стало известно, что первого президента Украины и главу украинской делегации в ТКГ подключили к аппарату ИВЛ из-за ухудшения состояния здоровья. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, заменят ли Кравчука в ТКГ из-за проблем с сердцем.

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