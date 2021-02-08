Кучма почтил память авиаконструктора Антонова: Человек мирового масштаба

Второй президент Украины (1994 – 2005) Леонид Кучма почтил память выдающегося авиаконструктора Олега Антонова, идеи которого до сих пор работают на современность.

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Об этом пресс-секретар бывшего главы государства Дарка Олифер пишет на своей странице в Facebook.

По словам Кучмы, когда он слышит имя "Антонов" – в воображении сразу возникает нечто величественное, мощное. По его мнению, это не только из-за гигантских самолетов, которые создавал Олег Константинович. Это, прежде всего, из-за гигантского масштаба личности, которой был он сам.

"Антонов, чей 115-летний юбилей мы празднуем в эти дни, человек "мирового масштаба". Тем больше должна быть наша гордость называть его своим, нашим. Именно на нашей земле он учил летать самые мощные из своих "птиц". Именно здесь он создал авиастроительную отрасль, которая сегодня работает на наше государство. На борту одного из первых антоновских лайнеров Ан-10, огромными буквами было написано "Украина", – говорит второй президент.

По его мнению, своими свершениями мирового уровня Антонов ставил Украину на мировую карту – как и учитель Кучмы – Михаил Кузьмич Янгель, чей юбилей мы также празднуем в этому года и который тоже создал одну из самых современных украинских отраслей – космическую. Оба они родились за пределами Украины, но сделали для нее больше, чем многие из наших "профессиональных патриотов" – хотя и в патриотизме Олега Константиновича не может быть и тени сомнения. В серые "советские" времена он защищал украинскую национальную культуру, подписывал обращения в защиту "инакомыслящих", говорит Кучма.

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"Я не случайно упомянул рядом Антонова и Янгеля. Думаю, только "антоновская" смелость, пусть и воплощенная уже его учениками, была способна объединить космос и авиацию. Все видели фантастическую картину – космический "шаттл" летит верхом на антоновской "Мрие". А ведь мог осуществиться еще и "воздушный старт", когда космические аппараты выходили бы на орбиту с борта "Руслана" или все той же "Мрии". Пусть это осталось только мечтой, но "Мрия" (единственная в своем классе и, к сожалению, в единственном же экземпляре) решает сегодня в мире уникальные задачи – борется с пандемией COVID-19", – напомнил второй президент.

По его словам, украинский флаг на ее фюзеляже свидетельствует: наша страна все еще способна предложить человечеству нечто, что не под силу другим. А это значит, что идеи Антонова до сих пор работают на современность. Поэтому достойной данью его памяти со стороны государства было бы напрячься, чтобы построить еще одну, новую "Мрию", выразил пожелание Кучма.

Он добавил, что хочет, чтобы в Украине была "школа Антонова", как и "школа Янгеля". И это не обязательно чертежи самолетов или ракет: "Но обязательно ум и смелость, системное знание и культура мышления. То, что нужно, чтобы творить будущее. Может, "школа Маска" звучит еще амбициознее. Но своего Маска у нас еще нет. А чтобы появился – должны помнить Антонова и Янгеля, должны учиться у них. Потому что меняются технологии, но вечными остаются условия успеха: увидеть за горизонтом, выбрать нишу, отдать себя полностью".

Бывший глава государства также почтил память авиаконструктора словам, которые могут звучать как девиз: всегда брать на себя как можно больше, всегда стремиться как можно дальше, всегда взлетать можно выше. "Это не о транспортной авиации, отцом которой был Олег Антонов. Это о жизненной задаче настоящего человека – такого, каким был Олег Антонов" , – подытожил Кучма.

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Напомним, в октябре-2020 во время визита украинской делегации в Турцию президент Реджеп Эрдоган выразил заинтересованность в возможности достройки Ан-225 "Мрия".

Также говорилось, что украинская "Мрия" с медицинским грузом из Китая поразила канадцев.

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