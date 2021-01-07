Куда сможем пойти во время локдауна в Украине: список

Кабинет министров Украины ввел локдаун в стране с 8 по 24 января. Кроме ограничений и запретов, власти внесли изменения в работу учреждений. "Сегодня" напоминают, что именно будет открыто во время жесткого карантина.
Так, в период зимнего локдауна будет разрешено:
- работа магазинов (продовольственные товары, лекарства и средства связи);
- заправки (без зон питания);
- больницы (без плановых операций);
- банки и финучреждения;
- ветеринарные клиники, аптеки;
- отели;
- общественный транспорт (в наземном транспорте – только сидячие места, в метро в Киеве могут закрывать станции на вход/выход);
- салоны красоты (без очереди в помещении, только по предварительной записи);
- курсирование поездов не остановят, но введут жесткие ограничения;
- почта;
- международное и внутреннее авиасообщение ограничивать не будут.
Напомним, в Киеве изменят движение общественного транспорта из-за локдауна.
Кроме того, мы писали, что будет запрещено во время зимнего локдауна.
Все подробности в спецтеме Январский локдаун
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