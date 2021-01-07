Куда сможем пойти во время локдауна в Украине: список

Салоны красоты будут работать, но по предварительной записи

Кабинет министров Украины ввел локдаун в стране с 8 по 24 января. Кроме ограничений и запретов, власти внесли изменения в работу учреждений. "Сегодня" напоминают, что именно будет открыто во время жесткого карантина.

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Так, в период зимнего локдауна будет разрешено:

работа магазинов (продовольственные товары, лекарства и средства связи);

заправки (без зон питания);

больницы (без плановых операций);

банки и финучреждения;

ветеринарные клиники, аптеки;

отели;

общественный транспорт (в наземном транспорте – только сидячие места, в метро в Киеве могут закрывать станции на вход/выход);

салоны красоты (без очереди в помещении, только по предварительной записи);

курсирование поездов не остановят, но введут жесткие ограничения;

почта;

международное и внутреннее авиасообщение ограничивать не будут.

Напомним, в Киеве изменят движение общественного транспорта из-за локдауна.

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Кроме того, мы писали, что будет запрещено во время зимнего локдауна.

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

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