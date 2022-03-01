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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Куда сообщать о перемещениях оккупантов – инструкция

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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1 марта, 15:41
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Специальный чат-бот поможет в борьбе с врагом
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Министерстве обороны опубликовали инструкцию для украинцев, которые хотят поделиться с военными информацией о перемещении вражеской армии.

Минобороны в Facebook отмечает, что инструкция позволит эффективно противодействовать оккупантам:

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1. t.me/stop_russian_war_bot – прямо сейчас кликните с вашего смартфона или ПК по этому адресу официального чат-бота;

2. У вас сразу откроется страница чата;

3. Щелкните "start"/"начать" внизу диалогового окна;

4. Готово! Теперь у вас есть чат в своих диалогах, и при первой необходимости вам уже не нужно будет его искать. Вы можете сразу сообщать оперативную информацию о передвижении вражеских войск, ДРГ или агентов.

Также в ведомстве просят структурировать информацию:

1. Город, область события, время обнаружения, геолокация (если возможно).

2. Количественный состав отмеченных сил врага и их тип.

3. Дополнительная информация о направлениях движения, задачах и целях.

4. Особые приметы подозрительных лиц.

"С вашей помощью мы уже уничтожаем оккупанта и продолжаем это делать! Вместе победим!" – отметили в ведомстве.

Как выехать из города, если нет машины – инструкция

Telegram-бот "Нам по дорозі" позволяет быстро найти водителей, имеющих свободные места в автомобиле и желание помочь эвакуироваться.

  • Запустить бот можно по ссылке: https://t.me/nampodorozi_bot.
  • После активации бота те, кто ищет водителей, смогут указать откуда и куда они хотят поехать, а также сколько мест им нужно. Затем нужно указать, есть ли с вами дети или животные, багаж и другие детали. Люди должны оставить в объявлениях свой номер телефона, чтобы водители могли с ними связаться.
  • Чтобы водители могли убедиться, что человек не оккупант, а также узнать больше информации о попутчике, бот предложит поделиться ссылками на профили в Telegram и Instagram.
  • Водителей бот спросит, откуда они отправляются, куда направляются и сколько свободных мест у них в машине.
  • После внесения данных бот ищет среди объявлений подходящие и соединяет их.

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