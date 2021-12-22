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Куда украинцы могут улететь на новогодние каникулы и что для этого нужно

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
22 декабря, 12:47
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Сейчас из-за нового штамма коронавируса для наших туристов закрывают многие границы
Украинцы могут улететь за границу на зимние праздники. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинцы могут улететь за границу на зимние праздники. Фото: коллаж "Сегодня"

Из-за пандемии коронавируса и нового штамма "Омикрон" украинцы могут посетить не все страны для отдыха. Во многих от туристов требуют зеленые COVID-сертификаты и даже заполненную онлайн форму для путешествия.

Как и куда могут улететь украинцы на сегодняшний день – читайте далее в материале "Сегодня".

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Австрия

С 11 декабря в Австрию можно поехать при условии наличия сертификата о вакцинации или о выздоровлении. Страна принимает сертификаты в "Дії".

Если вы поедете в Австрию по отрицательному ПЦР-тесту, будете вынуждены пройти 10-дневный карантин. При этом подростки возрастом от 12 до 18 лет при въезде в страну должны сдать ПЦР-тест. Однако они не обязаны проходить карантин.

Бельгия

Путешествия из Украины в Бельгию разрешены независимо от цели поездки только при наличии сертификата, признаваемого странами ЕС и Шенгенского Соглашения, о полном курсе вакцинации от COVID-19.

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В случае отсутствия сертификата о полной вакцинации следует иметь отрицательный ПЦР-тест (сделанный не более чем за 72 часа на момент пересечения бельгийской границы) и сертификат о важности поездки, выданный дипломатическим или консульским учреждением Бельгии.

Польша

С 15 декабря 2021 года нужно будет сдать тест на COVID-19. Тест следует проводить не раньше чем за 24 часа до вылета. Вакцинированные также подлежат обязательной сдаче теста.

Чехия

Въезд в Чехию разрешен только привитым двумя дозами вакцины гражданам Украины любым из разрешенных в ЕС препаратов:

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  • AstraZeneca (Vaxzevria);
  • Moderna (Spikevax);
  • Pfizer BioNTech (Comirnaty);
  • Johnson&Johnson (Janssen);
  • Covishield.

При этом после вакцинации второй дозой должно пройти не менее 14 дней.

Испания

С 22 ноября для въезда на территорию Испании нужен сертификат о полной вакцинации или о выздоровлении. Также в страну пустят при наличии отрицательного ПЦР-теста. В то же время детям до 12 лет не нужно ничего из вышеперечисленного.

Принимаются вакцины, которые одобрены:

  • Всемирной организацией здравоохранения (Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm),
  • или Европейским агентством лекарственных средств (Comirnaty/BionTech/Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax/Moderna).

Указанное правило распространяется на лиц возрастом от 12 лет и старше.

Германия

Пересечение границы разрешено только вакцинированным путешественникам. Также необходимо оформить полис медицинского страхования на все время пребывания в стране. Остальные могут въехать только в случае неотложной потребности при наличии негативного теста.

Перед поездкой в ​​Германию необходимо зарегистрироваться на сайте. Это требование касается всех путешественников: взрослых и детей любого возраста. После заполнения анкеты система выдаст pdf-файл. Его нужно распечатать или сохранить на мобильный телефон. Этот файл могут попросить показать перед вылетом самолета в Германию или во время паспортного контроля по прилете в Германию.

Украинцы могут улететь на отдых не во все страны. Фото: Deutsch-Sprechen

Италия

В страну могут попасть как вакцинированные украинцы, так и те, у кого нет прививки. Для въезда с вакцинацией необходимы:

  • заполненная онлайн форма санитарного контроля Passenger Locator Form;
  • сертификат о прохождении полного цикла вакцинации вакциной, признанной ЕМА (Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca), или соответствующий "зеленый" сертификат (Green Pass) европейского образца, который подтверждает полный курс вакцинации. Италия признает COVID-сертификаты в приложении "Дія";
  • справка об отрицательном результате молекулярного (ПЦР) или экспресс-теста на COVID не более чем за 72 часа до въезда.

При отсутствии вакцинации необходимо:

  • заполнить онлайн-форму санитарного контроля Passenger Locator Form;
  • предоставить справку об отрицательном результате молекулярного (ПЦР) или экспресс-тестирования на COVID не более чем за 72 часа до въезда;
  • пройти самоизоляцию в течение 5 дней, информируя об этом местные органы здравоохранения;
  • пройти повторное тестирование после завершения самоизоляции.

Грузия

Для привитых — полный курс вакцинации любой вакциной. Невакцинированным нужно иметь негативный ПЦР-тест и на третий день пребывания — обязательно сделать еще один ПЦР-тест за свой счет.

Необходимо ехать с распечатанной справкой, так как в приложении "Дія" сертификат не считывается.

При поездке наземным или морским транспортом, кроме вакцинации, нужен также ПЦР-тест не более чем за 72 часа до поездки: при этом туриста освобождают от тестирования на 3-й день.

На детей до 10 лет требования сдать ПЦР-тест не распространяются.

Франция

Франция признает не все вакцины, которыми прививают в Украине. Действительными для въезда в эту страну будут Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Jansen. Помимо сертификата о вакцинации придется предъявить ПЦР-тест или тест на антиген, сделанный не более чем за 48 часов до въезда.

Венгрия

Венгрия также разрешает въезд украинцам, ограничения действуют только на перелет авиатранспортом. Помимо международного сертификата о вакцинации придется сдать не позднее 72 часов до пересечения венгерской границы ПЦР-тест.

Эстония

Эстония признает все виды вакцин, которые используют в Украине для иммунизации населения. При въезде попросят заполнить коронавирусную декларацию.

Египет

Въезд гражданам Украины разрешен. Режим въезда – визовый (возможно приобретение туристической визы стоимостью 25 долларов по прибытии).

Можно въехать в страну как по сертификату вакцинации, так и по отрицательному ПЦР-тесту. При этом важно помнить, что страна не признает сертификаты в "Дії", нужно иметь при себе распечатанную версию.

Гражданам, которые будут прибывать в аэропорты курортных городов Хургада, Шарм эль-Шейх, Марса-Алам и Таба и не будут иметь при себе упомянутого сертификата с отрицательным результатом ПЦР-теста, будет разрешено провести ПЦР-тест непосредственно по прибытии в эти четыре аэропорта. Стоимость ПЦР-теста будет составлять 30 долларов.

Туристы на отдыхе. Фото: otdyhateli.com

Турция

До конца 2021 года для въезда в Турцию действуют следующие правила въезда: отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа, или отрицательный результат экспресс-теста на антиген за 48 часов до въезда.

Тест можно не сдавать детям до 12 лет и вакцинированным (Турция принимает все вакцины, используемые в Украине). Также можно предъявить справку о выздоровлении от COVID за последние 6 месяцев.

Нужна страховка, покрывающая лечение COVID. Также – заполнение электронной формы: ее следует заполнить за 72 часа до прибытия. На ее основе автоматически генерируется HES-код. Анкету нужно распечатать или сохранить на смартфон, предъявить при посадке на рейс, иначе пассажиры к полету не допускаются.

ОАЭ

Все пассажиры, путешествующие в Дубай, должны предоставить при регистрации на рейс в аэропорт отправления:

  • Полис международного медицинского страхования, подтверждающий покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 и пребыванием в условиях изоляции на территории ОАЭ.
  • Заполненный на английском языке и обязательно распечатанный Сертификат (SCR), подтверждающий отрицательные результаты теста на COVID-19.

Шри-Ланка

Всем туристам необходимо иметь:

  1. ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до полета, на английском языке;
  2. оригинал сертификата о вакцинации и его официальный перевод на английский язык (полностью вакцинированным туристам и не полностью вакцинированным туристам);
  3. заполненную декларацию здоровья (заполняется в самолете).

Полностью вакцинированные туристы избавляются от необходимости делать повторный ПЦР-тест по прилете.

Неполностью вакцинированные туристы (те, которые прибывают на Шри-Ланку меньше чем через две недели после получения последней дозы вакцины), будут отправлены на самоизоляцию. После этого им выдадут документ, который разрешит путешествовать по стране.

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