"Куда ведет Украину команда Зеленского": сегодня в "Свободе слова Савика Шустера"

Сегодня, 18 сентября, в 21:00, в студии общественно-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак впервые расскажет детали истории с "вагнеровцами", что происходит с Минскими соглашениями и что будет с выборами на Донбассе.
Также в студии программы "Свобода слова" будут говорить о закрытии границ Лукашенко и что это будет значить для Украины. И расскажут, как бюджет 2021 скажется на жизни обычных украинцев.
Гости студии сегодня:
Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины;
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);
Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994);
Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуги народа";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Алексей Кучеренко, народный депутат, ВО "Батькивщина";
Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк