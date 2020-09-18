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"Куда ведет Украину команда Зеленского": сегодня в "Свободе слова Савика Шустера"

18 сентября, 17:57

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

В студии обсудят закрытие границ Лукашенко и историю с «вагнеровцами»

Сегодня, 18 сентября, в 21:00, в студии общественно-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак впервые расскажет детали истории с "вагнеровцами", что происходит с Минскими соглашениями и что будет с выборами на Донбассе.

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Также в студии программы "Свобода слова" будут говорить о закрытии границ Лукашенко и что это будет значить для Украины. И расскажут, как бюджет 2021 скажется на жизни обычных украинцев.

Гости студии сегодня:

Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины;

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;

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Сергей Марченко, министр финансов Украины;

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);

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"Куда ведет Украину команда Зеленского": сегодня в "Свободе слова Савика Шустера"

Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994);

Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуги народа";

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Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Алексей Кучеренко, народный депутат, ВО "Батькивщина";

Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

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Андрей Ермак Денис Шмыгаль Свобода слова Савика Шустера

Источник: Сегодня

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