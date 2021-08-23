Эвакуация из Афганистана: из Кабула вылетел еще один самолет с украинцами

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время заседания Крымской платформы заявил, что из Афганистана удалось вылететь еще одному эвакуационному рейсу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что из Кабула удалось вылететь еще одному нашему самолету / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Из захваченного движением "Талибан" Кабула вылетел еще один украинский самолет, на борту которого находятся около сотни украинцев.

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Об этом заявил во время саммита Крымская платформа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Пока мы обсуждаем здесь вопрос Крыма, сейчас из Кабула вылетел еще один украинский самолет. На его борту более 100 украинцев. Мы вместе с афганцами, кто сегодня столкнулся с угрозами", – сказал Дмитрий Кулеба.

Третий рейс

Это уже третий рейс, эвакуирующий из Афганистана наших граждан и иностранцев с 15 августа – момента перехода власти в стране исламистскому движению "Талибан" .

Первый эвакуационный рейс Киев смог осуществить уже 15 августа. Тогда удалось вывезти 8 украинцев и более 70 иностранцев.

В это же время на кабульском аэропорту находился еще один наш лайнер, который не мог вылететь более недели из-за вопросов безопасности такого полета.

21 августа Украина совершила второй эвакуационный полет – удалось вывезти 83 человека, среди которых был 31 – украинец.

Что происходит

Напомним, после того как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.

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13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.

Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.

Тем временем представитель Госдепа США Нэд Прайс заявил, что Украина сделала щедрое предложение по переселению афганцев из группы риска. США эвакуируют людей после того, как страну захватили талибы.

В американские СМИ попал документ ООН, свидетельствующий, что талибы уже начали поиск тех, кто сотрудничал с США и НАТО. Произошли и первые казни.