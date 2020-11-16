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Кулеба назвал условие для закрытия границ Украины

16 ноября, 10:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Министр отметил, что Украине пока удалось избежать полного локдауна

Украина закроет свои границы только в случае, если будет введен полный локдаун на территории страны. Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он отметил, что на сегодняшний день введение жесткого карантина не обсуждается.

"Если будет введен полный локдаун, то, очевидно, будет рассматриваться такая мера, как закрытие границ. Но с введением карантина выходного дня нам удалось избежать опции полного локдауна, поэтому в ближайшие дни я не ожидаю рассмотрения этого вопроса на заседании правительства", – сказал Кулеба.

Напомним, что весной Украина закрывала свои границы во время полного локдауна – было прекращено пассажирское автомобильное, железнодорожное и авиационное сообщение.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине отменили адаптивный карантин, а вместо него ввели общенациональный. Теперь страна не будет делиться на карантинные зоны — "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", вся Украина будет "оранжевой", то есть везде будут действовать ограничения, которые определялись для "оранжевой зоны". После 14 ноября прошли первые выходные с жестким карантином. Новые ограничения коснулись только субботы и воскресенья, почти все было закрыто, за исключением объектов критической инфраструктуры и общественного транспорта. Однако не все добросовестно выполняли требования правительства. Как украинцы нарушали и обходили решение Кабмина.

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граница карантин коронавирус Дмитрий Кулеба локдаун

Источник: Сегодня

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