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Кулеба объяснил планы разорвать дипотношения с РФ

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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22 февраля, 17:28
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Глава МИД считает, что Украина должна была пойти на этот шаг еще 8 лет назад
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал разрыв дипломатических отношений с Россией отвечающим интересам государства.

"Сегодня носью я подписал представление на президента Украины с предложением разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией", – сообщил он на брифинге 22 февраля.

Кулеба заявил, что этот шаг необходимо было предпринять давно:

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"Разрывать отношения с РФ нужно было еще в 2014 году. К сожалению, тогда такое решение не было принято. Но сейчас мы проанализировали все возможные последствия и пришли к выводу, что такое решение является своевременным, продуманным и отвечает интересам Украины. Это произойдет, как только президент примет соответствующее решение. Дольше мы выйдем с официальной позицией, и это будет ощначать разрыв дипломатических отношений".

Как сообщил министр, уже сейчас "временный поверенный Украины в РФ, потому что мы не имеем там посла с 2014 года, находится в дороге в Украину".

"Это четкий политический сигнал, не просто так мы его отозвали в командировку. Это в дипломатии является чрезвычайно четким и жестким сигналом о том, что отношения между двумя странами опустились ниже дна", – уточнил он.

Путин признал "ЛДНР"

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимыми так называемые "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

После подписания соответствующего указа начался ввод российских войск в ОРДЛО. На Донбассе люди заметили ночью колонны военной техники.

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Из-за решения Путина президент США Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР". Согласно решению американского лидера, в частности, запрещены инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик. Кроме того, указ дает возможность накладывать санкции на любое лицо, решившее действовать в "ЛДНР".

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