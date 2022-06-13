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Кулеба получил тяжелую травму и показал, что ему помогает

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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13 июня, 20:31
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Теперь министр ходит на костылях, но продолжает активно работать
Дмитрий Кулеба теперь ходить с гипсом. Фото: коллаж "Сегодня"
Дмитрий Кулеба теперь ходить с гипсом. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба получил травму. Он повредил ногу, когда пытался возобновить занятия спортом. Теперь главе украинской дипломатии наложили гипс.

Об этом Кулеба рассказал на своей странице в Instagram.

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"Здесь могла быть история о вражеской ДРГ. Но на самом деле я просто повредил ногу, пытаясь в первый раз с начала войны возобновить занятия спортом. Неприятности случаются, но с ног меня не собьют. Времени выбывать из рядов сейчас нет", – отметил он.

Кулеба добавил, что продолжает активно работать и воплощать приоритеты президента:

"Тянуть тяжелое оружие, закручивать РФ санкционные гайки, выжимать статус кандидата для Украины. Даже на костылях и одной ноге – вперед к победе", – подытожил министр.

Кулеба объяснил, для чего на самом деле Путину разминирование украинских портов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова президента РФ о разминирование одесских портов. Он напомнил, что пустым словам Владимира Путина, что он не нападет на Одессу, нельзя доверять. А если бы он соблюдал свои обещания, то полномасштабное вторжение 24 февраля не началось бы. Об этом Кулеба написал в своем Twitter.

Глава украинской дипломатии вспомнил, как Путин в феврале обещал президенту Франции и канцлеру Германии, что не будет нападать на Украину. Точно так же российский президент может использовать разминированные морские пути, чтобы атаковать Одессу.

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"Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот же Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Мы не можем доверять Путину, его слова пустые", – отметил Кулеба.

Ранее мы рассказывали, что Кулеба резко ответил Макрону на заявление по поводу "неунижения России".

Кроме того, Кулеба назвал три пункта, по которым Украина не пойдет на компромисс с Россией.

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