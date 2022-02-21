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Кулеба предложил новый формат по Украине

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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21 февраля, 16:01
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Украина поддерживает инициативу по проведению саммита президентов США и РФ
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Украина предлагает провести переговоры по деэскалации ситуации вокруг Украины, используя новый формат.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Новый формат

По его словам, переговоры можно было бы провести с участием пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Турции в формате саммита.

"Наиболее оптимальным форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности было бы проведение саммита в формате – пять постоянных членов Совбеза ООН, а также Украина, Германия, Турция", – сказал он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. / Фото: Украина 24

При этом он сказал, что Украина поддерживает инициативу по проведению саммита президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

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Кто такие постоянные члены Совета Безопасности ООН

Согласно Уставу ООН, в состав Совета Безопасности ООН входят пять постоянных членов, которые могут использовать право вето. Такими постоянными членами являются Франция, США, Россия, Китай и Великобритания.

Кроме этого, Совет Безопасности включает десять избираемых членов. Они избираются Генеральной Ассамблеей ООН сроком на два года.

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Санкции против России

20 февраля президент Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что санкции в отношении России должны быть введены до того, как произойдет возможное вторжение в Украину.

12 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз уже подготовил пакет санкций против Российской Федерации. Он также добавил, что ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины.

На встрече с вице-президентом США Камалой Харрис президент Украины Владимир Зеленский также потребовал ввода новых санкций против агрессора.

В случае военного вторжения в Украину Германия может отключить Россию от платежной системы SWIFT. Кроме этого, США также подготовили пакет санкций, который должен охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что введение санкций может разорвать отношения Москвы и Вашингтона. Ему также не нравится, что Запад связывает запуск "Северного потока – 2" с вопросами безопасности в Европе, и называет это абсурдом.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также заявлял, что Украина ждет от ЕС введения части санкций против Российской Федерации.

По его словам, это будут не только политические сигналы, но и также предусматривать очень конкретные шаги, среди которых санкции.

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