Кулеба присвоил имя Анатолия Зленко высшему знаку отличия МИД

Высший знак отличия Министерства иностранных дел Украины "За преданность дипломатической службе" теперь будет носить имя первого главы МИД независимой Украины Анатолия Зленко, который умер 1 марта.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

"Такое решение я принял сегодня, в день, когда мы потеряли первого министра иностранных дел независимой Украины, человека, который всю жизнь был предан нашей стране и ее дипломатии – Анатолия Зленко", – написал Кулеба.

По его словам, первый министр иностранных дел независимой Украины обеспечил преемственность дипломатической традиции на рубеже 1991 года, заложил фундамент дипломатии нашей страны и воспитал многих дипломатов.

Кулеба также считает зленка образцом дипломата.

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Напомним, первый глава МИД независимой Украины Анатолий Зленко умер 1 марта на 83-м году жизни.

Чем запомнился Анатолий Зленко, читайте в некрологе: "Отец" украинской дипломатии Анатолий Зленко начинал инженером в шахте".

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