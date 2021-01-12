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Кулеба троллит российскую вакцину: Пропаганды больше, чем эффективности

12 января, 14:17

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Украинцам навязывают мнение, что россияне – братский народ, говорит министр

Россия завышает эффективность своей вакцины от коронавируса "Спутник V", а все разговоры о ней являются проявлениями "гибридной" дискуссии.

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Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает РБК-Украина.

"Я хочу четко сказать, что пропагандистские возможности "Спутника" намного превышают его реальные возможности и эффективность. Окончательных результатов исследований относительно "Спутника" нет", – сказал министр.

Дипломат заметил, что для России пропагандистский фактор гораздо важнее медицинского показателя.

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"Нам навязывают мнение, что "вас все бросили, а мы – братский народ и готовы помочь", – разъясняет Кулеба.

По его словам, так Россия пытается навязать свою пропаганду и идеологию путем поставки своей вакцины от коронавируса на территорию Украины.

Напомним, Минздрав России начал еще один сомнительный эксперимент и выдал разрешение на исследование еще одного препарата от коронавируса – "Спутника Лайт".

Также напомним, что харьковская фармкомпания "Биолек" подала в отечественный Минздрав заявление о регистрации "Спутник V" в Украине.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцина эффективность пропаганда троллинг Дмитрий Кулеба
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