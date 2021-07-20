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Кулеба: У Украины больше не будет будущего с Россией

20 июля 2021 12:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Киев вынужден был строить отношения с Москвой, но теперь у Украины новые друзья – министр ошарашил Россию

Кулеба ошарашил Россию. Коллаж "Сегодня"

Кулеба ошарашил Россию. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине с Россией больше не по пути – наше будущее с Европейским Союзом. Об этом он сказал в своем видео, опубликованном в Facebook по итогам вчерашнего визита президента Владимира Зеленского в Грузию.

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По его словам, если Украина, Грузия и Молдова не объединят свои усилия в Черном море, то Россия превратит его в свое внутреннее "озеро". Также он считает, что без членства наших трех стран в Европейском Союзе, обеспечить полноценную безопасность Европы будет невозможно.

"Ассоциированное трио – это, по сути, отрезание трех наших стран от "русского мира", от концепций "единого народа". Возможно у нас и было действительно общее прошлое с Российской Федерацией, но общее будущее у нас будет с другими – не с Россией. К сожалению, Россия себя дискредитировала, и мы не можем ей верить. Мы должны с ней строить отношения, потому что она остается политической реальностью, мы должны заботиться о своей безопасности, но будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в Европе", – сказал Кулеба.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 июля Владимир Зеленский был с визитом в Грузии. Президенты Украины, Грузии и Молдовы подписали Декларацию Батумского саммита "Ассоциированного трио" европейской интеграции. В то же время Зеленский резко обратился к ЕС и потребовал конкретики в отношении европейских перспектив Украины. В этом году состоится саммит "Восточного партнерства", и он должен показать, насколько Европа заинтересована в Украине.

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