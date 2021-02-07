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Кулеба уверен, что Россия отомстит за закрытие пророссийских каналов в Украине

7 февраля, 04:01

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Украине готовятся отразить удар

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не сомневается, что Россия попытается каким-то образом ответить на блокировку в Украине пророссийских телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, и нашей стране надо быть к этому готовой.

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Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

По мнению Кулебы, сейчас у России есть более насущные дела, но "они этого не забудут и ответ прилетит".

"Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбы и должны понимать, что жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому", – сказал он.

С какой именно стороны можно ожидать ответного удара от России, Кулеба не знает, но рассказал, что в Украине работают над тем, чтобы он прошел безболезненно.

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"Где прилетит, когда, как – я этого сейчас не знаю. Но мы работаем над тем, чтобы все органы государственной власти и общество были готовы отразить удар, который будет нанесен Россией", – отметил он.

Напомним, вечером 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.

По словам главы государства, это было тяжелое решение, однако каналы, попавшие под санкции, финансировались Россией и занимались пропагандой.

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Россия телеканалы 112 NewsOne Дмитрий Кулеба ZIK
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