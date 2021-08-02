Українська
$ 26,82
31,89
  1. Последние новости Украины

Кулеба: В Киеве на "Крымской платформе" подпишут важный документ

2 августа 2021 13:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Кроме основного заседания с участием глав делегаций состоятся четыре тематические панели о российской агрессии в Крыму

Кулеба анонсировал важную декларацию по Крыму. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Кулеба анонсировал важную декларацию по Крыму. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

На саммите "Крымской платформы" в рамках празднования 30-летия независимости Украины будет подписана совместная декларация представителями десятков стран мира о деоккупации украинского Крыма. Об этом сказал на форуме "Украина 30" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Такого количества высокопоставленных иностранцев наша столица не видела никогда в истории. Уже 29 стран и международных организаций подтвердили свое участие в саммите. Мы знаем, что эта цифра еще будет расти. Будут все ведущие партнеры Украины в Европе и Северной Америке", – сказал он.

Реклама

Также на саммите, кроме основного заседания с участием глав делегаций, состоятся четыре тематические панели для предметного разговора о дальнейших шагах:

  • о непризнании попытки аннексии Крыма;
  • о милитаризации Азово-Черноморского региона;
  • о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие;
  • о восстановлении прав крымскотатарского народа.

"Декларация, принятая на саммите, будет открытой для подписания другими государствами — то есть саммит пройдет, но те государства, которые по той или иной причине не смогли принять в нем участие, будут присоединяться к декларации, принципам и шагам, которые она предполагает", – сказал Кулеба.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Кулеба говорил, что Россия каждый день работает над тем, чтобы помешать "Крымской платформе".

Тем временем в США определились со своим представителем. Президент Джо Байден не приедет, а вместо него отправляют министра транспорта Питера Буттиджеджа. Политолог Владимир Фесенко объяснил, почему Байден отказался ехать в Киев и в чем важность Буттиджеджа.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Украину идут похолодание и дожди. Какой будет погода 2 и 3 августа – прогноз
В Украину идут похолодание и дожди. Какой будет погода 2 и 3 августа – прогнозУкраина
В Киеве
В Киеве "сторонник ДНР" открыл стрельбу по людям (обновлено)Происшествия
Одесские байкеры избили молодую пару и разгромили битами их машину (видео)
Одесские байкеры избили молодую пару и разгромили битами их машину (видео)Украина
Зеленского заметили в столичном супермаркете – что покупал (фото)
Зеленского заметили в столичном супермаркете – что покупал (фото)Украина
Опустынивание и аномальные зимы. Каким будет климат Украины через 50 лет?
Опустынивание и аномальные зимы. Каким будет климат Украины через 50 лет?Украина
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где испортится погода
В Украине объявлено штормовое предупреждение: где испортится погодаУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять