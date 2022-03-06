Кулеба: За Украину едут воевать добровольцы из 52 стран

Общее число заявок приближается к 20 тысячам

Кулеба рассказал об иностранных добровольцах / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к Интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Об этом заявил во время онлайн-брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Обрабатываются запросы от таких граждан. Мобилизация свободных людей мира просто впечатляет. На сегодня к нам направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира. Это их желание, мы их не нанимали, мы их не стимулируем ничем. Это их готовность воевать на стороне добра", — сказал он.

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По словам Кулебы, такое желание изъявили около 20 тысяч иностранных граждан.

"У меня нет права раскрывать точное количество иностранцев, которые уже встали на защиту Украины с оружием в руках. Но общее число заявок приближается к 20 тысячам", — заявил Кулеба.

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Ситуация в Украине 6 марта