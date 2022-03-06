Кулеба: За Украину едут воевать добровольцы из 52 стран

В Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к Интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Об этом заявил во время онлайн-брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Обрабатываются запросы от таких граждан. Мобилизация свободных людей мира просто впечатляет. На сегодня к нам направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира. Это их желание, мы их не нанимали, мы их не стимулируем ничем. Это их готовность воевать на стороне добра", — сказал он.
По словам Кулебы, такое желание изъявили около 20 тысяч иностранных граждан.
Далее по теме
"У меня нет права раскрывать точное количество иностранцев, которые уже встали на защиту Украины с оружием в руках. Но общее число заявок приближается к 20 тысячам", — заявил Кулеба.
Ситуация в Украине 6 марта
- Президент Владимир Зеленский заявил, что враг несет невиданные потери, а украинская армия удерживает все ключевые направления. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.
- Оккупанты готовят вторую волну широкомасштабного наступления, предупредил секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие наши военные, которые в 2014 году предали Украину и перешли на сторону РФ в Крыму.
- В колонне оккупантов под Харьковом заметили автомобили Росгвардии с большим количеством щитов, дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций.
- Украинские защитники разбили колонну оккупантов недалеко от Ирпеня Киевской области. Из всех российских военных в колонне выжил всего один, его с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве.
- В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После завершения войны тероборона станет частью системы обороны Украины.