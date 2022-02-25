Кулебе удалось уговорить ярую страну-противницу на отключение России от SWIFT

Италия согласилась на финансовые ограничения для Москвы. Но в Берлине все еще против.

Дмитрий Кулеба провел успешные переговоры с Италией / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо сказал, что в Риме есть согласие на поддержку решения о запрете России на SWIFT.

Об этом написал на своей странице в Twitter.

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"Полная солидарность с Украиной. Мой коллега заверил меня, что Италия поддержит запрет России на SWIFT", – сказал Дмитрий Кулеба.

Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что ввел санкции против банковской системы РФ, назвав этот шаг более болезненным, чем отключение от SWIFT. Однако он не исключил, что такой поворот событий возможен и в дальнейшем.

А вот в Европе четких сигналов по этому вопросу нет. СМИ пишут, что страны ЕС не могут договориться по поводу запрета на SWIFT из-за миллиардных долгов России по кредитам, которые могут остаться непогашенными. В частности на такое решение не соглашались Германия и Италия.

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Напомним, что президент Владимир Зеленский активно призывает страны Запада принять более решительные шаги по введению санкций против Москвы. Среди них речь идет и о SWIFT.