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"Купаться не хотите?". Море в Одессе оккупировали медузы (видео)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
12 сентября, 19:37
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В Черном море становится все больше медуз
К Одессе приплывает все больше медуз / Коллаж "Сегодня"
К Одессе приплывает все больше медуз / Коллаж "Сегодня"

Черное море в районе Одессы заполонили стаи медуз, которые мешают отдыхающим насладиться последними по-летнему теплыми осенними днями.

Об нашествии медуз сообщает телеграм-канал XyDessa, публикуя видео отдыхающих.

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"Это – нашествие медуз, Одесса, мыс Большой фонтан. Кто-то хочет искупаться", – задаются вопросом пляжники, снимая бирюзовое море буквально кишащее медузами.

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Ранее врач-дерматовенеролог высшей категории с 20-летним опытом работы Роман Артюхов рассказал "Сегодня", что в морях Украины водятся в основном аурелии, которых видел каждый, кто отдыхал на море. Их яд хоть и не смертелен, но ожог от медузы этого вида может быть довольно сильным, особенно для детей. Медузы-корнероты реже встречаются на пляжах, но их яд приводит к тяжелым отравлениям.

Также мы писали, что на популярном украинском курорте Кирилловка усиленно боролись с морскими обитателями, которых выбрасывало на берег, – местные жители вытаскивали медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозили их подальше на тачках.

Из-за изменения климата на всей планете медуз стали замечать даже в Днепре.

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