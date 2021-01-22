Курьез под Винницей: лебедь покусал своих спасителей (фото, видео)

Прилетел, поел и набросился на своих спасителей. В один из частных дворов в поселке Оратов Винницкой области прилетел молодой лебедь. Его сразу же заметили хозяева дома, после чего накормили и обогрели.

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Но спустя несколько часов птица настолько освоилась, что пошла в атаку на хозяев дома. Дело дошло до того, что женщинам пришлось звонить на 101 и звать на помощь спасателей.

"Нас позвали на помощь после того, как лебедь согрелся и начал кусать хозяев. Они начали прятаться от него. Мало того, он не давал прохода этим людям по своему же двору. Когда на место происшествия приехали мы, лебедь начал оказывать сопротивление, кусаться. Мы накинули на него сетку, взяли за крылья, забрали и отвезли в Оратовское лесничество", – рассказал нам начальник Оратовского районного сектора ГСЧС в Винницкой области Роман Кружильный.

По его словам, скорее всего, молодой лебедь отбился от стаи, потому и приземлился в одном из дворов.

"Сейчас его кормят зерном в лесничестве, там ему не скучно, потому что соседствует со многими птицами – утками, фазанами", – уточнил Кружильный.

Как мы выяснили, лебедь уже освоился и в Оратовском лесничестве. Специально для сайта "Сегодня" руководитель этого лесничества снял видео, на котором видно, что лебедь уже нашел себе компанию и по-хозяйски осматривает территорию.

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