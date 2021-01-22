Українська
$ 28,26
34,37
  1. Последние новости Украины

Курьез под Винницей: лебедь покусал своих спасителей (фото, видео)

22 января, 14:39

Игорь Серов Игорь Серов

Крылатого нарушителя доставили в специальный вольер местного лесничества

Прилетел, поел и набросился на своих спасителей. В один из частных дворов в поселке Оратов Винницкой области прилетел молодой лебедь. Его сразу же заметили хозяева дома, после чего накормили и обогрели.

Реклама

Но спустя несколько часов птица настолько освоилась, что пошла в атаку на хозяев дома. Дело дошло до того, что женщинам пришлось звонить на 101 и звать на помощь спасателей.

"Нас позвали на помощь после того, как лебедь согрелся и начал кусать хозяев. Они начали прятаться от него. Мало того, он не давал прохода этим людям по своему же двору. Когда на место происшествия приехали мы, лебедь начал оказывать сопротивление, кусаться. Мы накинули на него сетку, взяли за крылья, забрали и отвезли в Оратовское лесничество", – рассказал нам начальник Оратовского районного сектора ГСЧС в Винницкой области Роман Кружильный.

По его словам, скорее всего, молодой лебедь отбился от стаи, потому и приземлился в одном из дворов.

"Сейчас его кормят зерном в лесничестве, там ему не скучно, потому что соседствует со многими птицами – утками, фазанами", – уточнил Кружильный.

Как мы выяснили, лебедь уже освоился и в Оратовском лесничестве. Специально для сайта "Сегодня" руководитель этого лесничества снял видео, на котором видно, что лебедь уже нашел себе компанию и по-хозяйски осматривает территорию.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

спасатели лебедь лесник Винницкая область нападение

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Яценюк: Байден поможет Украине против России, но есть условие
Яценюк: Байден поможет Украине против России, но есть условиеПолитика
"За молоком сбегаю": Мы разыскали сотрудницу, которая прославила соцсети "Укрзализныци"Украина
Морозов до -20 уже не будет: синоптики дали прогноз на февраль
Морозов до -20 уже не будет: синоптики дали прогноз на февральУкраина
"Кремлевские игры": кому выгодно уничтожение украинской энергетикиЭкономика
В России разнервничались из-за закона об украинском языке: заявление Госдумы
В России разнервничались из-за закона об украинском языке: заявление ГосдумыРоссия
Валюта дорожает: в Украине заметно вырос курс доллара и евро
Валюта дорожает: в Украине заметно вырос курс доллара и евроФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять