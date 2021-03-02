"Люди не боятся – пока не побывают на похоронах близких": как живет Ивано-Франковск в красной зоне карантина

Репортаж с Прикарпатья – европейцы катаются в Буковеле, а на въездах в Ивано-Франковск – блокпосты

Прикарпатье вновь в красной зоне карантина. Заболеваемость коронавирусом на западе страны растет быстрыми темпами. Мы выяснили, каковы здесь новые ограничения и как на них спустя три дня реагируют местные жители.

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В Ивано-Франковской области по состоянию на 1 марта занято 82% коек, предназначенных для больных коронавирусом. Из-за быстрого распространения болезни снова ограничили работу общественного транспорта, запретили работу промтоварных магазинов в обычном режиме, а школы перешли на удаленное обучение.

Осложнило ситуацию то, что на Прикарпатье, как подозревают местные врачи, новый штамм вируса. А возможно, и несколько мутировавших штаммов. Пока что это официально не подтверждено – но и не опровергнуто.

В распространении COVID-2019 местные подозревают туристов из-за рубежа

Как ни парадоксально, местные жители утверждают, что в условиях красной зоны продолжают работу популярные курорты. Мы позвонили на горячую линию Буковеля – и там нам ответили, что покататься на лыжах за деньги никто не запрещает.

По словам оператора кол-центра, ограничения все-таки есть: "На лыжах покататься вы сможете, без ограничений работают подъемники, но при этом отменены все массовые мероприятия. Также требуется соблюдение масочного режима. Рестораны работают навынос".

Люди оценивают ситуацию по-разному.

"При всем том два-три дня были блокпосты на въезде в город. Их уже сняли. Не очень понятно, в чем была их польза. Да, измеряли температуру. На этом все. Хотя – нет. С их появлением возникли и пробки", – говорит местный житель Василий Гуль.

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По его словам, большинство магазинов, кроме продуктовых, закрыто.

Сравнивая ситуацию с весенним карантином 2020 года, Василий Гуль сказал нам так: "Нынешние меры не жестче прежних. В прошлом году ограничивали работу транспорта серьезнее, чем сейчас. Тогда люди больше верили, что от ограничений будет толк. Сейчас все иначе. Люди не боятся до тех пор, пока не побывают на похоронах кого-то близкого… А курорты... За последнее время начали приезжать больше иностранцев, потому что у них курорты закрыты. Едут из Румынии, Чехии, Молдовы, Польши… А мы-то не знаем, какие вместе с туристами едут штаммы коронавируса…"

Слухи о вреде вакцины распространяют бывшие COVID-диссиденты

Вместе с тем трафик в самом областном центре намного снизился. Об этом нам рассказали и горожане, это же видно и с помощью веб-камер, установленных в центре Ивано-Франковска. В разгар рабочего дня в центре города мы увидели лишь несколько человек.

Центр Ивано-Франковска, на часах 16:13

"Прохожих действительно стало меньше, меньше частного транспорта, а общественный работает в режиме спецперевозок, – говорит главред агенства новостей Galka.if.ua Роман Турий. – То есть общественный транспорт возит медиков и людей других профессий, направляющихся на работу. Но я слышал о том, что по факту "на борт" берут всех. При этом не допускают, чтобы в салоне были стоячие пассажиры, потому что полиция следит за соблюдением карантина".

По словам Турия, местные жители во многом поменяли свое отношение к коронавирусу.

"Прошлой весной было больше тревоги, сейчас многие относятся скептически. Есть много "профессиональных расследователей", которые сомневаются в заполненности больниц и необходимости вакцинации, – говорит Роман Турий и добавляет, что ковид-диссиденты "переквалифицировались в тех, кто сомневается в эффективности вакцины. При этом они распространяют в соцсетях множество фейков".

Отшельник с горы Белая Кобыла опасается за здоровье

На Прикарпатье мы разыскали знаменитого украинца-отшельника, который долгое время живет в одиночестве в своем доме на горе Белая Кобыла. Отшельника зовут Николай Дьячук, в марте ему исполнится 59 лет. В радиусе 1-1,5 км от его дома нет никакого жилья. Наверное, из всех украинцев он заразится последним.

Территориально его дом относится к селу Великий Прислип Верховинского района Ивано-Франковской области. Жилище построено на высоте 1350 м над уровнем моря, что соответствует примерно 450-му этажу.

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Как рассказал нам Николай, спускаясь с горы в магазин, он старается беречь свое здоровье.

"Ситуация действительно сложная, – говорит мужчина. – От двоюродной сестры знаю, что мест в больницах не хватает. Спускаясь в город, я стараюсь избегать скопления людей. Слава богу, меня эта болезнь обошла стороной, но я все равно в людных местах хожу в маске и перчатках".

Он рассказывает, что укрепляет свой иммунитет, занимаясь хозяйством.

"У меня есть 3 лошади, корова, куры. Все необходимое есть, все продукты без химии. Погода у меня на горе – снег, в городе – снег с дождем", – говорит Николай.

Напомним, на сегодня в Украине уже вакцинировано от коронавируса более 3 тыс. человек.

Также стало известно, как прошла вакцинация главы Минздрава Максима Степанова. Подробности – в сюжете.

Видео: Сегодня

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