Кутья и колядки от пингвинов: как украинские полярники встретили Рождество

Украинские зимовщики на антарктической станции "Академик Вернадский", участники 26-й Украинской антарктической экспедиции, отметили Рождество с кутьей и другими традиционными блюдами.
Об этом рассказывает Национальный антарктический центр в Фейсбуке.
Полярникам "колядовали" пингвины
На Сочельник все полярники собрались за праздничным столом.
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"Повар Артем Игнатенко с помощниками приготовил кутью и другие традиционные блюда, чтобы как можно больше воспроизвести домашнюю атмосферу, по которой уже так соскучились наши полярники", – рассказали в центре.
Кроме того, всю команду полярников ждал праздничный рождественский обед и "колядники".
"Их роль на станции выполняют пингвины, которых на нашем острове несколько тысяч, и все они постоянно громко кричат. Поэтому на Рождество полярники шутят, что колядки им поют пингвины", – отметили в Антарктическом центре.
На станции есть и часовня – святого Владимира. Однако из-за рекордных нынешних трехметровых сугробов снега вход в часовню сейчас засыпан сугробами.
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