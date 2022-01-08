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Кутья и колядки от пингвинов: как украинские полярники встретили Рождество

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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8 января, 22:07
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На Сочельник все полярники собрались за праздничным столом
Всю команду полярников ждал праздничный рождественский обед. Коллаж "Сегодня"
Всю команду полярников ждал праздничный рождественский обед. Коллаж "Сегодня"

Украинские зимовщики на антарктической станции "Академик Вернадский", участники 26-й Украинской антарктической экспедиции, отметили Рождество с кутьей и другими традиционными блюдами.

Об этом рассказывает Национальный антарктический центр в Фейсбуке.

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Полярникам "колядовали" пингвины

На Сочельник все полярники собрались за праздничным столом.

"Повар Артем Игнатенко с помощниками приготовил кутью и другие традиционные блюда, чтобы как можно больше воспроизвести домашнюю атмосферу, по которой уже так соскучились наши полярники", – рассказали в центре.

Кроме того, всю команду полярников ждал праздничный рождественский обед и "колядники".

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"Их роль на станции выполняют пингвины, которых на нашем острове несколько тысяч, и все они постоянно громко кричат. Поэтому на Рождество полярники шутят, что колядки им поют пингвины", – отметили в Антарктическом центре.

На станции есть и часовня – святого Владимира. Однако из-за рекордных нынешних трехметровых сугробов снега вход в часовню сейчас засыпан сугробами.

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