Берегись самоката и сигвея! Как выжить в Украине пешеходу и другим участникам движения

По дороге вместе с автомобилями в наших реалиях ехать на самокате страшно, а на тротуаре из-за самокатников и велосипедистов рискуют пешеходы

Чем больше пробок в городах, тем больше украинцев ездят не на авто, а на велосипедах или электросамокатах, моноколесах и сигвеях. Это и хорошо, и проблематично, ведь порой опасно для здоровья, а законодательно такое движение до сих не урегулировано.

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О том, как можно помочь страданиям пешеходов, велосипедистов и других участников движения при законодательном вакууме и отсутствии велодорожек – в сюжете "Итогов. Сегодня".

Самокат вне закона

Электрический самокат – относительно новый транспорт и не фигурирует ни в каких юридических нормах, поэтому его владелец одновременно имеет статус и пешехода, и водителя. И в случае ДТП может возникнуть коллизия – как при движении по тротуару, так и по дороге.

"Данный вопрос является неурегулированным. То есть не определено как отдельный участник дорожного движения именно такое транспортное средство и именно в таком контексте воспринимать как участника дорожного движения можно только условно", – прокомментировали в департаменте патрульной полиции.

По дороге вместе с автомобилями в наших реалиях ехать на самокате страшно, да и пешеходы не очень любят самокатников на тротуаре.

"Переход переходил, а там пацан на электросамокате, выходит из поворота выезжает, не заметил светофор и чуть аварийную ситуацию не создал", – рассказывает пешеход Вадим Снегирь.

А когда водитель самоката выезжает на дорогу, его уже недолюбливают водители автотранспорта.

"Когда ехали на машине, я удивилась, когда увидела человека на самокате как полноценного участника дорожного движения. И это ужас, потому что их не видно, они не могут соблюдать все правила и не могут конкурировать с машинами. Я бы на их месте не выезжала на открытую дорогу", – считает водитель Ксения Проконова.

Если вас сбил велосипед

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Идея приравнять самокаты, гироскутеры и моноколеса к велосипедам, что повлечет за собой и требования к подготовке и ответственность за соблюдение правил движения, и, наконец, запрет гонять по тротуарам, кажется правильной, однако, к сожалению, как и в случае с велосипедистами, эти нормы и правила действуют не всегда.

Велосипеды фигурируют в правилах дорожного движения, согласно которым на них можно ездить по велодорожкам, велополосе или полосе пассажирского транспорта.

"Вдоль дороги как можно ближе к правому краю проезжей части", – объясняет инспектор полиции.

Однако велосипедисты все равно ездят по тротуарам, и тогда жертвами становятся пешеходы.

Марина стала жертвой неосторожного велосипедиста. В родной Виннице она шла на рабочую встречу, и вдруг почувствовала удар.

"Он просто въехал в меня, вот сюда руль, а тут колесо. И получается такая ситуация: человек просто въехал, забрал свой велосипед, сказала "ой простите" и уехал, а я осталась стоять грязная, с синяком огромным, с синяком на берцовой кости", – рассказывает женщина.

Теперь Марина с подозрением относится ко всем велосипедистов. Уже не говоря о самокатчиках.

"После этого у меня даже был определенный страх, страх велосипедистов. Я когда шла по тротуару и видела, что едет человек на велосипеде, у меня такой случался типа ступор, я не знала, куда мне бежать, влево-вправо или идти вперед", – говорит она.

Что говорят велосипедисты

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С самокатчиками ситуация понятна, о них ничего в законах не написано, но почему так тянет на тротуар велосипедистов.

Причина банальная – развитой системы велодорожек в наших населенных пунктах, да и в столице, нет, а на проезжей части многие чувствуют себя неуверенно.

"Это риск ехать по дороге, у нас водители не воспитаны, я не говорю обо всех. Есть отдельные случаи, велосипедиста не считает за транспортное средство: не пропустит, не останавливается, даже от бордюра не держит дистанцию. А велодорожек не хватает", – жалуется велосипедист Евгений.

И он тоже прав. Например, в Киеве – только 116 километров велосипедных дорожек. Планируется увеличить в десять раз, но в течение двадцати лет. Поэтому власти будто и не видят нарушителей на тротуарах.

"Когда мы общаемся с полицией, то полиция к этому относится более или менее понятно, потому что каждый хочет выжить на дорогах, а транспорта с каждым годом все больше", – говорят в департаменте транспорта Киева.

Велодорожка – не панацея

Однако иногда и велодорожки не уберегают от ДТП. Проблема в том, что у нас водитель не уважает велосипедиста, велосипедист – пешехода, а пешеход – велосипедиста.

Музыкант Диля в свое время наехал велосипедом на прохожего.

"Я ехал на зеленый свет и вдруг, ехала машина и я. И тут откуда-то с тротуара на меня прыгнула женщина. Не успел затормозить и я ее сбил. Она упала. Рассыпала яблоки, я ей начал помогать. Приехала полиция. Меня полицейский отвел и говорит, можно в суд, здесь непонятно что, свидетелей нет. Это будет долго, скучно, вы будете тратить время, деньги. Просто, может, отсчитай этой женщине", – рассказал он.

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По словам музыканта, он предложил пострадавшей 200 долларов, но она потребовала больше.

"Она так лежала, ей так было плохо, потом я подошел и говорю, вам долларов двести хватит? Она сказала, ну триста будет нормально", – говорит он.

По словам Дили, позже женщина таки согласилась, что сама нарушила, но деньги все равно взяла.

Опыт соседей

В Европе, например, велосипедист должен сдавать на водительские права.

Два года назад в Польше уже столкнулись с проблемой электросамокатов. Они в каких юридических нормах не фигурировали, а когда стали попадаться аварии, польские полицейские не понимали, как их оформлять: это столкнулись два пешехода или все же пешеход и водитель переносного транспорта.

В конце концов электросамокаты приравняли к велосипедам, а на них ездить на тротуарах запрещено.

"В Польше в 11 лет сдают на карточку водителя, чтобы водить велосипед", – говорят в департаменте транспорта Киева.

А в Украине, где это все пока не урегулировано, выход один – всем быть внимательными и осмотрительными, а владельцы легкого транспорта, если уж едут по тротуару, то должны предоставлять приоритет пешеходам и не ездить среди людей. Водителям же автомобилей следует с уважением относиться к велосипедистам и самокатчикам, чтобы не загонять их на тротуар, где страдают пешеходы.

Ранее сайт "Сегодня" уже собрал мнения за и против нового легкого транспорта на дорогах в материале "Опасны ли электросамокаты на автодорогах".