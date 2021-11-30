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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Латвия пригласила военных США из-за угрозы РФ, а в Украину завезли опасные кабачки — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
30 ноября, 06:00
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Латвия обеспокоена действиями РФ, а в Украину из Турции поступило 16 тонн кабачков с нитратами
Латвия хочет постоянного присутствия войск США на своей территории, а в Украину на продажу привезли опасные кабачки/Коллаж: Сегодня
Латвия хочет постоянного присутствия войск США на своей территории, а в Украину на продажу привезли опасные кабачки/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ

На фоне заявления якобы о готовящемся в стране госперевороте вечером 29 ноября президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины. Глава государства уволил начальника департамента контрразведки СБУ Александра Руснака.

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Вечером Зеленский начал увольнения в СБУ / Коллаж "Сегодня"
Вечером Зеленский начал увольнения в СБУ / Коллаж "Сегодня"

Латвия пригласила к себе войска США – какое оружие попросили захватить

Латвия обратилась к США с просьбой о постоянном военном присутствии на своей территории для сдерживания Российской Федерации. Страна хочет укрепить оборону с помощью ракет Patriot.

Столтенберг заверил, что тысячи солдат НАТО могут быстро прийти на помощь / Коллаж "Сегодня"
Столтенберг заверил, что тысячи солдат НАТО могут быстро прийти на помощь / Коллаж "Сегодня"

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В Киеве охранник магазина заподозрил женщину в краже: все закончилось дракой

В Киеве в супермаркете на бульваре Академика Вернадского, 16 подрались охранник и покупатель. Мужчина заподозрил женщину в краже и остановил ее. Он заявил, что краденое в рукаве ее куртки. Женщина показала рукав, однако там ничего не было. Тогда охранник начал хватать ее за рюкзак.

Охранник пытался самостоятельно обыскать вещи женщины/Коллаж: Сегодня
Охранник пытался самостоятельно обыскать вещи женщины/Коллаж: Сегодня

Могут продаваться на рынках: в Украину завезли 16 тонн кабачков с нитратами

В Украину из Турции доставили две партии свежих кабачков с повышенным уровнем нитратов. 15,9 тонны овощей поступили в Одессу. Они могут продаваться на прилавках рынков.

Кабачки не соответствуют Государственным санитарным правилам и нормам/Коллаж: Сегодня
Кабачки не соответствуют Государственным санитарным правилам и нормам/Коллаж: Сегодня

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