Латвия пригласила военных США из-за угрозы РФ, а в Украину завезли опасные кабачки — главные новости за ночь

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Зеленский уволил начальника департамента контрразведки СБУ
На фоне заявления якобы о готовящемся в стране госперевороте вечером 29 ноября президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины. Глава государства уволил начальника департамента контрразведки СБУ Александра Руснака.
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Латвия пригласила к себе войска США – какое оружие попросили захватить
Латвия обратилась к США с просьбой о постоянном военном присутствии на своей территории для сдерживания Российской Федерации. Страна хочет укрепить оборону с помощью ракет Patriot.
В Киеве охранник магазина заподозрил женщину в краже: все закончилось дракой
В Киеве в супермаркете на бульваре Академика Вернадского, 16 подрались охранник и покупатель. Мужчина заподозрил женщину в краже и остановил ее. Он заявил, что краденое в рукаве ее куртки. Женщина показала рукав, однако там ничего не было. Тогда охранник начал хватать ее за рюкзак.
Могут продаваться на рынках: в Украину завезли 16 тонн кабачков с нитратами
В Украину из Турции доставили две партии свежих кабачков с повышенным уровнем нитратов. 15,9 тонны овощей поступили в Одессу. Они могут продаваться на прилавках рынков.