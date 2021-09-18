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Латвия внесла Украину в список риска из-за COVID-19 – кто может попасть в страну

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
18 сентября, 18:23
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Перед прибытием в Латвию необходимым требованием является заполнение анкеты на сайте covidpass.lv
Латвия внесла Украину в список риска и изменила правила въезда. Коллаж: "Сегодня"
Латвия внесла Украину в список риска и изменила правила въезда. Коллаж: "Сегодня"

С субботы 18 сентября правила въезда в Латвию для украинцев меняются. Латвия внесла Украину в список стран, которые несут серьезный риск для здоровья населения.

Об этом сообщает посольство Украины в Латвии.

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Въезд в страну, в том числе с целью туризма, разрешен только тем людям, которые имеют COVID-сертификаты стран-членов ЕС, ЕЭП, Швейцарии и Великобритании, а также имеют COVID-сертификаты, полученные в мобильном приложении "Дія" с QR-кодом. В случае некорректного отображения информации при попытке сканирования QR-кода следует перезагрузить/обновить сертификат о вакцинации в приложении "Дія".

Такие лица не подлежат 10-дневной самоизоляции и освобождены от требования тестирования на COVID-19 перед прибытием в Латвию и по прибытии в Латвию. Перед прибытием в Латвию необходимым требованием является заполнение анкеты на сайте covidpass.lv.

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В случае отсутствия соответствующих сертификатов, въезд в Латвию разрешен определенным категориям граждан Украины, которые приведены в сообщении посольства.

В Латвии хотят ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

Ранее мы сообщали, что в Латвии хотят сделать вакцинацию от коронавируса обязательной в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях страны. Работников этих учреждений, которые не получат COVID-сертификат до 15 сентября, работодатели смогут увольнять.

Сертификат потребуется сотрудникам, которые очно предоставляют услуги в государственных и муниципальных учреждениях или чьи должностные обязанности имеют решающее значение для обеспечения непрерывности деятельности учреждения или предприятия.

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Поправки предусматривают также право работодателя приостановить выполнение рабочих обязанностей, перевести на другую должность или прекратить трудовые отношения с работником, который не получил до 15 сентября сертификата о вакцинации или факте перенесенной болезни.

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