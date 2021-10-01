Лечим "Дельту" дома: врач-пульмонолог назвала главные ошибки

Основная проблема при самолечении это "самоназначенные" лекарства в виде гормонов, антикоагулянтов и антибиотиков

Светлана Гук рассказала, как лечить коронавирус дома. Коллаж: "Сегодня"

Киевский врач-пульмонолог рассказала как перенести коронавирус в домашних условиях, и какие нельзя допускать ошибки.

Об этом в интервью для ТСН рассказала киевский врач-пульмонолог Светлана Гук.

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Для того чтобы перенести болезнь в домашних условиях, необходимо:

если температура достигла выше 38 градусов – необходимо применять жаропонижающие средства ;

; рекомендуется принимать витамины С, D и цинк ;

; пить как можно больше воды.

Она указала, что основной проблемой при самолечении у украинцев остаются "самоназначенные" лекарства в виде гормонов, антикоагулянтов и антибиотиков.

"К грубым, иногда, к сожалению, фатальным ошибкам можно отнести самостоятельное использование гормонов, антикоагулянтов, антибиотиков. Препараты этих групп должен назначать только врач, потому что важно не только делать это вовремя, не раньше, не позднее необходимого, но и дозы могут быть очень разными для разных пациентов",– сказала Светалана Гук.

Еще одна немаловажная ошибка — это позднее обращение за помощью. Нередко встречаются случаи, что пациент приходит к специалисту уже на стадии, когда насыщение крови кислородом достигает критически низких показателей.

"Если в течение болезни происходит снижение сатурации крови, ниже 92-94%, — время обращаться за помощью, не оставаться один на один с ситуацией",– отметила медик.

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Светалана Гук отметила, что "Дельта" по-разному влияет на пациентов, четкой закономерности нет. В стационар могут попасть как пожилые люди с хроническими болезнями, так и молодые, условно здоровые пациенты.

"Возраст пациентов разный, нет никакой закономерности",– добавила медик.

Вакцина или иммунитет: ученые сравнили, что эффективнее против COVID-19

Ранее мы сообщали, что в США уже зафиксировано свыше 40 миллионов случаев заражения на SARS-CoV-2. Исходя из этого, американские ученые стремились изучить защиту человека от этого вируса. Они провели сравнение эффективности мРНК-вакцин от коронавируса и естественного иммунитета, приобретенного после заболевания.

"Мы провели ретроспективное обсервационное исследование, в котором сравнивали две группы лиц... Лиц, ранее не инфицированных SARS-CoV-2, которые получили 2 дозы вакцины Pfizer или Moderna, и недавно инфицированных людей, которые не вакцинировались, и тех, кто был вакцинирован после заражения", – говорится в иследовании.

Анализ проводился с июня по август 2021 года, до начала циркуляции штамма "Дельта".

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Оказалось, что вакцинированные люди после 65 лет имеют более надежную защиту от инфицирования, чем те, кто имел природный иммунитет после перенесенной болезни.

В возрасте до 65 лет защита, которая формировалась естественным образом и путем вакцинации, была одинаковой.

Группу участников пожилого возраста вакцинировали мРНК-вакцинами, которые формировали более надежную защиту от инфекции, чем естественный иммунитет после предыдущего инфицирования, снижая риск на дополнительные 66% (Moderna) и 68% (Pfizer).

Вакцины давали большую защиту от госпитализации – снижение риска еще на 61% (Moderna) и 45% (Pfizer).

Риски смерти были меньше на 95% (Moderna) и 99% (Pfizer) соответственно.