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Ледяные дожди, лютые морозы и снежные бураны: народный синоптик обещает суровую зиму

23 июля 2021 11:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года

Украинцев ждет лютая зима 2021-2022. Фото: REUTERS/Danish Ismail

Украинцев ждет лютая зима 2021-2022. Фото: REUTERS/Danish Ismail

Будущая зима в Украине готовит нам массу сюрпризов – от ледяных дождей и снегопадов уже в декабре и потепления после Нового года и до лютых морозов в феврале. Об этом рассказал в интервью "Сегодня" самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань.

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По его словам, подробные расчеты делать рано, они возможны не ранее, чем через три месяца, "но если в общих чертах – зима будет холодной".

"Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами. Январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на Старый новый год и продлятся до Крещения, 19 января, затем потеплеет. Февраль также окажется лютым, особо сильные морозы – во второй половине месяца. Снега также будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны", – рассказал Горбань.

Как сообщали новости "Сегодня", заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что Украину ждут новые волны жары, причем тепло будет не обязательно летом.

А 22 июля в курортной Кирилловке мощный торнадо попал на видео.

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