Легализация каннабиса. Как к этому относятся украинцы – опрос

Больше всего поддержавших легализацию медицинского каннабиса люди в возрасте 55-60 лет

Украинцы считают, что власти не смогут контролировать применение каннабиса. Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Менее половины украинцев полностью поддерживают решение о легализации медицинского каннабиса, а категорически не поддерживают 8,4% опрошенных.

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Об этом говорится в соцопросе исследовательской компании Gradus.

Против упрощения процедуры получения рецептов, расширения списка доступных лекарств на базе каннабиса и снижения их стоимости для пациентов высказались почти 13% опрошенных.

А вот поддержали использование медицинского каннабиса для лечения тяжелобольных детей 44,3% украинцев. Однако разницы между медицинским каннабисом и обычным не видят 26,1% украинцев, в то время как последствия их применения ясны для 54,2%.

Только 11,2% украинцев верят в то, что в Украине будет надлежащий контроль за выращиванием и применением медицинского каннабиса, в то время как почти 36% – сомневаются в этом.

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В то же время 86,6% украинцев считают, что на пути к строгому контролю применения каннабиса стоит коррупция в стране, еще 52,7% считают виновными власть.

Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона. Период проведения поля: 14 июля 2021 года с 11:30 до 13:30. Размер выборки: 1000 респондентов.

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Читайте также в нашем материале, что говорили политики о легализации каннабиса, поскольку одни поддерживают такой законопроект, другие – категорически против.