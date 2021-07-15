Українська
$ 27,3
32,25
  1. Последние новости Украины

Легализация каннабиса. Как к этому относятся украинцы – опрос

15 июля 2021 18:09

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Больше всего поддержавших легализацию медицинского каннабиса люди в возрасте 55-60 лет

Украинцы считают, что власти не смогут контролировать применение каннабиса. Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Украинцы считают, что власти не смогут контролировать применение каннабиса. Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

Менее половины украинцев полностью поддерживают решение о легализации медицинского каннабиса, а категорически не поддерживают 8,4% опрошенных.

Реклама

Об этом говорится в соцопросе исследовательской компании Gradus.

Против упрощения процедуры получения рецептов, расширения списка доступных лекарств на базе каннабиса и снижения их стоимости для пациентов высказались почти 13% опрошенных.

А вот поддержали использование медицинского каннабиса для лечения тяжелобольных детей 44,3% украинцев. Однако разницы между медицинским каннабисом и обычным не видят 26,1% украинцев, в то время как последствия их применения ясны для 54,2%.

Только 11,2% украинцев верят в то, что в Украине будет надлежащий контроль за выращиванием и применением медицинского каннабиса, в то время как почти 36% – сомневаются в этом.

Реклама

В то же время 86,6% украинцев считают, что на пути к строгому контролю применения каннабиса стоит коррупция в стране, еще 52,7% считают виновными власть.

Не пропусти!
В тренде
На Украину надвигается пылевое облако из Сахары – синоптики предупредили об опасности
На Украину надвигается опасное облако пыли. Фото: коллаж "Сегодня"

Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона. Период проведения поля: 14 июля 2021 года с 11:30 до 13:30. Размер выборки: 1000 респондентов.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus.

Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.

Реклама

Читайте также в нашем материале, что говорили политики о легализации каннабиса, поскольку одни поддерживают такой законопроект, другие – категорически против.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Аваков отреагировал на свою отставку лишь двумя словами
Аваков отреагировал на свою отставку лишь двумя словамиУкраина
Когда уже в Украине спадет жара: синоптик назвала дату
Когда уже в Украине спадет жара: синоптик назвала дату "похолодания"Украина
Ветераны-силовики пошли на штурм Рады: видео столкновений с полицией (обновлено)
Ветераны-силовики пошли на штурм Рады: видео столкновений с полицией (обновлено)Украина
Одним абзацем. Все, что нужно знать об отставке Авакова
Одним абзацем. Все, что нужно знать об отставке АваковаУкраина
Карантин закончился? Почему должники по коммуналке стали получать квитанции со
Карантин закончился? Почему должники по коммуналке стали получать квитанции со "штрафами"Экономика
Экс-глава ОП Богдан пошло пошутил об отставке Авакова и его
Экс-глава ОП Богдан пошло пошутил об отставке Авакова и его "Честь имею"Украина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять