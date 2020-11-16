Легкая форма COVID-19: когда не нужно делать второй ПЦР-тест

Необходимо ли делать тест на антитела и повторный анализ ПЦР, если перенес легкую форму COVID-19? О чем свидетельствует уровень сатурации крови? Когда болезнь на пороге – важно знать симптомы. Об этом всем можно узнать из сюжетов "Спроси у доктора" от новостей "Сегодня".

Видео: Сегодня

Реклама

Представьте, что вы проснулись утром, а у вас пропали обоняние и вкус. Первая мысль – COVID-19. Врач ставит диагноз – да, коронавирусная инфекция, но в легкой форме. А что дальше? Прежде всего, оставаться дома и дать организму побороть болезнь.

"На пятые-шестые сутки желательно было бы проверить общий анализ крови для исключения присоединения бактериальной инфекции", – отмечает Сергей Дубров, президент ассоциации анестезиологов Украины.

При легком течении болезни не нужно проводить дополнительные исследования. А надо ли лишний раз ехать в лабораторию и делать повторный ПЦР-тест?

"Нет, это не обязательно. Можно закрывать больничный через 10 дней после первого появления симптомов, три дня отсутствия клиники. Можно без теста считать человека здоровым", – отвечает Сергей Дубров.

Читайте также: В Днепропетровской области коронавирус все чаще поражает людей моложе 50 лет

Ответы именно на такие вопросы интересовали украинцев во время общения с главным анестезиологом страны. Сергей Дубров стал участником проекта "Спроси у доктора" Фонда Рината Ахметова, который направлен именно на освещение тем, волнующих обычных граждан.

"Уже первая трансляция показала, что у людей есть очень много вопросов. Это и является целью проекта – сделать короче этот путь между пациентом и врачом" – говорит Юлия Ершова, директор Департамента коммуникаций Фонда Рината Ахметова.

Реклама

Проект "Спроси у доктора" реализуется в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". По этой программе закуплено 204 высококлассных аппарата ИВЛ, более 300 тысяч экспресс-тестов для определения коронавируса и 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты медиков.

"Форд Рината Ахметова отозвался еще в начале эпидемии. Эти аппараты очень важны. И его помощь, и его понимание в данном случае очень важны для нас, для медицинских работников, для населения", – говорит Роман Божко, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии.

Также мы сообщали, что Фонд Рината Ахметова, согласно опросам социологов, – самая известная благотворительная организация в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама