Синоптик Леонид Горбань: теплые зимы – это результат применения климатического оружия

Но грядущая зима должна быть холодной и со всеми характерными зимними "красотами"

Прошлогодняя аномально теплая зима стала последствием тайного применения климатического оружия – такую гипотезу высказал народный синоптик Леонид Горбань.

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Напомним, он более 30 лет занимается долгосрочным прогнозированием погоды. Два месяца назад он предсказал небывалую засуху, которая ждет Украину

Насколько вероятно повторение "климатической войны" этой зимой – читайте в эксклюзивном материале сайта "Сегодня".

Каковы главные аргументы

Леонид Горбань выдвинул гипотезу, что есть взаимосвязь между глобальной политикой, экономическими войнами и применением климатического оружия.

Вот несколько сопутствующих фактов.

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1. По прогнозам климатологов Европы, США и РФ, зима 2019-2020 годов должна была быть суровой, но неожиданно оказалась аномально теплой.

2. Теплая зима 2019-2020 годов в Европе, в том числе и в Украине, была вызвана искусственно.

Для этого были задействованы антенные поля, расположенные в Гаконе, штат Аляска, а также в России (Нижний Новгород, Мурманск) и в Норвегии.

Эти поля занимают десятки гектаров и способны генерировать электромагнитные волны, фокусируемые в определенной точке ионосферы. В результате происходит отклонение и даже полное разрушение атмосферных вихрей, порождающих циклоны и антициклоны. Что кардинально влияет на погоду.

3. Жителям Европы явно не были нужны 30-35 градусные морозы, но США в расчете на лютую зиму в ЕС мечтали возить туда сжиженный газ и продавать по высокой цене.

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Но кто-то не хотел пускать конкурентов – это, возможно, Россия и Норвегия, которые подают природный газ по трубам в Европу.

"По всей вероятности, кто-то включил антенны по воздействию высокочастотного излучения на стратосферу и отклонил эти 30-35 градусов мороза в другую сторону – на Аляску и Канаду. Так это или нет, мы вряд ли узнаем, эти работы ведутся в режиме строжайшей секретности. Но экономическое обоснование такой целесообразности просматривается", – заключил Леонид Горбань.

Каковы факты

Климатологи США, Великобритании, России, Германии в ноябре 2019 года прогнозировали суперхолодную зиму над территорией Европы.

Они ссылались на то, что арктический вихрь в стратосфере на высоте 25 км достиг рекордного максимума низких температур – минус 94 градуса, при последнем рекорде минус 74 градуса.

А под новый 2020 год директор гидрометцентра России обещал, что Москву накроет 30-35 градусный мороз.

Еще одним весомым доказательством суровой зимы, климатологи считали то, что активность солнца в 11-летнем цикле снизилась до небывалого минимума. На солнце к началу декабря не было ни одного пятна. Такого не было 100 лет.

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В октябре-декабре 2019 и январе 2020 года поставки сжиженного из США в Европу увеличились более чем в 4 раза, до 4,45 млрд куб. м.

За такой же период в прошлом отопительном сезоне в страны ЕС газовозы из США доставили 0,96 млрд куб. м. Незадолго до этого президент Дональд Трамп поддержал политику значительного увеличения продаж сжиженного газа в Европу.

Но затем явно что-то пошло не так и все изменилось.

В январе 2020 года была плюсовая температура вместо обещанных 30-35 градусов мороза. Были побиты многие температурные рекорды. Вопреки долгосрочным прогнозам синоптиков, 35-градусные морозы накрыли Аляску и Канаду.

Поставки газа из США в Европу резко сократились – из-за теплой погоды большие объемы топлива для обогрева стали не нужны.

Леонид Гордаль делает вывод: "Климатическое оружие существует и применяется, хотя его применение и запрещено Женевской конвенцией от 1975 года".



Что говорят метеорологи

Специалисты по погоде отвергают возможность воздействия на погоду. В Укргидрометцентре нам ответили, что подобные утверждения в комментариях не нуждаются ввиду очевидной, по их мнению, абсурдности.

Не верят в "климатические войны" и в Украинском гидрометеорологическом институте ГосЧС и НАН Украины. Так завотделом прикладной метеорологии и климатологии Вера Балабух уверена: человек не достиг того уровня знаний, чтобы целенаправленно влиять на погоду.

По ее мнению, антропогенный фактор, прежде всего увеличение выброса парниковых газов, действительно способствует глобальному потеплению. Но он является неуправляемым.

"Здесь комментировать нечего. Из гипотезы оппонента и его аргументов, видно, что он не знаком даже с азами метеорологии", – ответила нам Вера Балабух.

Что говрят военные

Ряд военных экспертов подтвердили нам: уже более полувека во многих странах мира, прежде всего это США и РФ ведутся разработки устройств, способных влиять на состояние атмосферы, периодически проводятся их испытания.

Но учитывая, что все эти государства подписали Женевскую конвенцию, обычно такие испытания называют "научными экспериментами".

"Такие установки есть и в Украине, но они не рабочие, – рассказал нам военный эксперт, доктор наук, генерал-лейтенант Игорь Романенко. – Технически ныне возможно, воздействуя электромагнитными волнами на ионосферу, увеличить или уменьшить атмосферное давление в конкретном месте. Чем больше воздействие, тем сильнее последствия. Но, во-первых, они мало прогнозируемы, во-вторых это засекречено, поэтому невозможно подтвердить или опровергнуть, было ли где-то такое воздействие минувшей зимой".

Какой будет зима нынешняя

Леонид Горбань говорит: его расчеты показывают, что наступающая зима окажется в Европе и в Украине намного более холодной, чем прошедшая. По его словам, он ждал результатов выборов в США, чтобы наверняка это утверждать.

"Никаких погодных экспериментов больше быть не должно, так как в США новый президент, у которого нет личных интересов на рынке сжиженного газа", – убежден Леонид Горбань.

Синоптики прогнозируют, что ноябрь, в отличие от двух предыдущих, наполовину летних месяцев, с первых дней покажет: он – месяц осенний. С холодными дождями, мокрым снегом и даже заморозками. В Украину уже идет холодный циклон.

О том, какой может быть наступающая зима, смотрите в сюжете.

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