87-летний политик попадает в приоритетную группу для вакцинации

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук привился от COVID-19.

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Утром в четверг, 25 марта, 87-летний политик пришел в клинику, где и был вакцинирован в течение нескольких минут.

Судя по всему, бывший глава государства решил поддержать акцию по вакцинации населения и доказать безопасность произведенного в Индии препарата Covishield. Он не стал раздеваться до пояса, обнажая торс. А чтобы облегчить задачу медикам, просто закатал короткий рукав рубашки.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за прошлые сутки вакцинировали против COVID-19 18 561 украинца. Всего с начала кампании одной дозой привито 155 586 человек, завершил вакцинацию (получил 2 дозы) один человек. На сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 341 952 человека.

В тренде Леонид Кравчук тоже вакцинировался от COVID-19: видео

На первом этапе запланировано сделать три миллиона прививок.

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Ранее мы сообщали, что 24 марта в Украине выявили более 16 тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, в Минздраве заявили, чтодля коллективного иммунитета нужно вакцинировать 30 млн украинцев.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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