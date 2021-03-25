Українська
$ 27,87
32,94
  1. Последние новости Украины

Леонид Кравчук тоже вакцинировался от COVID-19: видео

25 марта, 11:05

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

87-летний политик попадает в приоритетную группу для вакцинации

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук привился от COVID-19.

Реклама

Утром в четверг, 25 марта, 87-летний политик пришел в клинику, где и был вакцинирован в течение нескольких минут.

Судя по всему, бывший глава государства решил поддержать акцию по вакцинации населения и доказать безопасность произведенного в Индии препарата Covishield. Он не стал раздеваться до пояса, обнажая торс. А чтобы облегчить задачу медикам, просто закатал короткий рукав рубашки.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за прошлые сутки вакцинировали против COVID-19 18 561 украинца. Всего с начала кампании одной дозой привито 155 586 человек, завершил вакцинацию (получил 2 дозы) один человек. На сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 341 952 человека.

В тренде
Леонид Кравчук тоже вакцинировался от COVID-19: видео

На первом этапе запланировано сделать три миллиона прививок.

Реклама

Ранее мы сообщали, что 24 марта в Украине выявили более 16 тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, в Минздраве заявили, чтодля коллективного иммунитета нужно вакцинировать 30 млн украинцев.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

прививка вакцинация вакцина леонид кравчук Covishield
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено
Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещеноУкраина
Трейдеры сорвали джентльменский уговор с Кабмином: почему на АЗС дорожает бензин
Трейдеры сорвали джентльменский уговор с Кабмином: почему на АЗС дорожает бензинЭкономика
Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банк
Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банкЭкономика
Так себе весна – украинцев снова ждет мороз и снег: синоптик уточнила прогноз
Так себе весна – украинцев снова ждет мороз и снег: синоптик уточнила прогнозУкраина
Небо черное от дыма: на Закарпатье пылали сразу несколько многоэтажек (фото и видео)
Небо черное от дыма: на Закарпатье пылали сразу несколько многоэтажек (фото и видео)Запад
Годовой тариф на газ для населения решил вернуть
Годовой тариф на газ для населения решил вернуть "Нафтогаз"ЖКХ

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять