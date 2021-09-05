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Улетел на реабилитацию: что известно о состоянии Кравчука после операции

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
5 сентября, 20:43
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После месяца в реанимации первого президента Украины возможно перевезли за границу
Операцию первому президенту Украины Леониду Кравчуку проводил кардиохирург Борис Тодуров / Коллаж "Сегодня"
Операцию первому президенту Украины Леониду Кравчуку проводил кардиохирург Борис Тодуров / Коллаж "Сегодня"

Первый президент Украины Леонид Кравчук недавно поехал в Германию на реабилитацию после сложной операции на сердце, которую ему провел еще в конце июня известный кардиохирург Борис Тодуров.

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Об этом сообщил блогер и телеведущий Сергей Поярков в комментарии Obozrevatel. Он недавно тоже был прооперирован в Киевском центре сердца.

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"Кравчук вот недавно лежал недалеко от моей палаты – поехал в Германию на реабилитацию", – рассказал, в частности, Поярков.

По имеющейся информации, 87-летний Леонид Макарович после сложной операции на сердце провел более месяца в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи оценивали его состояние как сложное.

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Напомним, операцию на сердце Леониду Кравчуку провели 29 июня. После стало известно, что она якобы прошла по плану без каких-либо побочных проблем, а первый президент независимой Украины восстанавливается после операции в больничной палате и чувствует себя хорошо.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, заменят ли Кравчука в ТКГ из-за проблем с сердцем.

Отметим, что с момента операции Леонид Макарович не появлялся на людях.

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