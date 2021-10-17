"Летел минимум 140 по селу!" Внедорожник на краденых номерах чуть не сбил детей на "зебре" (видео)

Авто даже не притормозило перед пешеходным переходом, ребенок спасся, потому что начал бежать

BMW на краденных номерах чуть не сбило детей. / Фото: Коллаж: Сегодня

Недалеко от Тернополя в селе Смиркивцы едва не произошло ДТП на пешеходном переходе. Внедорожник, ехавший на большой скорости, мог сбить двух детей.

Об этом сообщает местная Facebook-страница "От Тарнополя до Тернополя".

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Нарушение зафиксировал на свой видеорегистратор водитель, который притормозил перед пешеходным переходом.

Что произошло

На видео заметно, как ребенок ступив на пешеходный переход, переходит дорогу. Вдруг перед его носом проносится одна машина темного цвета на большой скорости, через несколько секунд мчится другая, к счастью ребенок успел быстро среагировать и перебежать дорогу.

Сидом шел второй ребенок, спокойно отреагировал на увиденное и продолжил переходить дорогу, опустив глаза в телефон.

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Реакция соцсетей

В комментариях пронеслась волна гнева как к водителям, так и к полицейским.

"Теперь полиция пасет маршрутки, чтобы не было стоящих пассажиров" – упрекает пользовательница Мария Ушарук.

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Другие комментаторы советуют полиции патрулировать, а не "стоять за поворотами с радаром и косить капусту" .

Водителя, который едва не сбил детей, нецензурно ругают: "с такими номерамы в первую очередь нужно останавливать и проверять, чтобы высоко не летало такое чмо!" .

"И там не одна машина летела минимум 140 по селу! На видео видно, что две машины!" – отмечают в комментариях.

Нарекания были и на камеры, установленные "не в тех местах, в которых нужно". Еще на том месте советуют обустроить наземный пешеходный переход.

Краденый BMW?

Также пользователи соцсетей проверили номер с помощью открытого реестра и обнаружили – номерной знак ВЕ7777КС принадлежит другому автомобилю – Skoda OCTAVIA 2017 На видео же видно, что эти номера прикреплены к BMW.

"Номера ворованной машины, поэтому и BMW может быть ворованным" , – пишут в комментариях.

Фото: скриншот с мобильного приложения "Проверка номера"

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